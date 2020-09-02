القصير: الرقعة الزراعية خط أحمر ويجب الحفاظ عليها.. حصر أي تعدٍ ومتابعة أداء العاملين على حماية الأراضي إلكترونيًا

السيد القصير:

= حصر الاصول التابعة للوزارة لاعادة استغلالها والاستفادة

= اتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية = حصر أي حالة تعدي ومتابعة أداء العاملين على حماية الأراضي بشكل إلكتروني = أهمية تطوير منظومة الري وسرعة الانجاز فيه باعتباره في مقدمة أولويات الحكومة في المرحلة الحالية









وجّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال اجتماعه بمديرى مديريات الزراعة بالمحافظات عبر الفيديو كونفرانس بمنع التعدي على الأراضي الزراعية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتصدي لذلك بكل حزم وصرامة مع وضع كل إمكانيات الوزارة لازالة كافة التعديات في مهدها، مشيرًا إلى أن الرقعة الزراعية خط أحمر ويجب الحفاظ عليها من أي تعد لأهميتها القصوى في توفير احتياجات المواطنين من الغذاء.









وقال إنه في إطار توجه الوزارة للتحول الرقمي ستقوم بحصر أي حالة تعدي ومتابعة أداء العاملين على حماية الأراضي بشكل إلكتروني من خلال منظومة التغيرات المكانية التي أنشأتها الدولة المصرية.









وزير الزراعة شدد على مسؤولية مديريات الزراعة عن حصر الاصول التابعة للوزارة لاعادة استغلالها والاستفادة منها كما شدد أيضا على أهمية تطوير منظومة الري وسرعة الانجاز فيه باعتباره في مقدمة أولويات الحكومة في المرحلة الحالية.







