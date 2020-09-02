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ثقافة

فيلم "عن عالم شادي عبد السلام" غدًا بنادي سينما رموز مصرية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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طارق موسى

برعاية الدكتورة "إيناس عبد الدايم" وزيرة الثقافة تقام غدا عروض نادي سينما رموز مصرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي" بنادي الياسمين ٣  التابع للقوات المسلحة. 

ومن المقرر أن يعرض فيلم (عن عالم شادي عبد السلام) لـ المخرجة "نبيهة لطفي" ويصاحب الفعاليات ورشة مدرسة الديكور السينمائي للمهندس "شادي العناني" و تستمر لمدة ٤ ايام . يشرف على الورشة المخرج أسامة أبو زيد مدير عام الإدارات الإنتاجية بالمركز،

 تقام فعاليات النادي غدآ الخميس القادم الموافق ٣  سبتمبر، ويشارك بالورشة ٢٠ متدرب  من الشباب فئة  عمرية ١٦ فيما فوق.

الورشة تقام مجانآ لمحبي السينما وفن الديكور في تمام الخامسة  مساء بنادي الياسمين ٣  بمدينة المستقبل مع اتخاذ  كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.
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