فيلم "عن عالم شادي عبد السلام" غدًا بنادي سينما رموز مصرية





برعاية الدكتورة "إيناس عبد الدايم" وزيرة الثقافة تقام غدا عروض نادي سينما رموز مصرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي" بنادي الياسمين ٣ التابع للقوات المسلحة.





ومن المقرر أن يعرض فيلم (عن عالم شادي عبد السلام) لـ المخرجة "نبيهة لطفي" ويصاحب الفعاليات ورشة مدرسة الديكور السينمائي للمهندس "شادي العناني" و تستمر لمدة ٤ ايام . يشرف على الورشة المخرج أسامة أبو زيد مدير عام الإدارات الإنتاجية بالمركز،





تقام فعاليات النادي غدآ الخميس القادم الموافق ٣ سبتمبر، ويشارك بالورشة ٢٠ متدرب من الشباب فئة عمرية ١٦ فيما فوق.





الورشة تقام مجانآ لمحبي السينما وفن الديكور في تمام الخامسة مساء بنادي الياسمين ٣ بمدينة المستقبل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.