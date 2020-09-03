الأحد.. "كنوز القاهرة الإسلامية المصورة" بمكتبة القاهرة الكبرى

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "كنوز القاهرة الإسلامية المصورة"، فى السادسة من مساء يوم الأحد ٦ سبتمبر الجارى، بمقر المكتبة بالزمالك.





يتحدث في الندوة كل من الفنان المصور جلال المسرى، عضو الاتحاد الدولى للتصوير FIAP، ومحمد خليل، مدير آثار شارع المعز، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة.





تشهد الندوة اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية، وتقام الندوة فى الهواء الطلق على ضفاف النيل بترؤس المكتبة.