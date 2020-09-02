نويرة بين أعمال سيد درويش وعبد الوهاب على مسرح الأوبرا.. الجمعة

يستمتع جمهور الأوبرا، بأمسية غنائية تحمل عطور زمن الفن الجميل، تحييها فرقة عبدالحليم نويره للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك في الثامنة من مساء بعد غد، الجمعة، 4 سبتمبر، علي مسرح النافورة .





ويتضمن برنامج الامسية باقة مختارة من اعمال الموسيقي العربية الخالدة التى أبدعها كبار الملحنين منها "أهو ده اللي صار - شد حزام - خفيف الروح - طلعت يا محلا نورها لـ سيد درويش ، الصهبجية لـ سيد مكاوي ، شوفت حبيبي - موسيقي لونجا رياض - اه من العيون - اروح لمين لرياض السنباطي ، تمر حنة - بيت العز - انا قلبي إليك ميال لـ محمد الموجي ، مضناك - حمال الأسية لـ محمد عبدالوهاب ، غريب يا زمان لمحمد سلطان الى جانب بانوراما موسيقية لاعمال رياض السنباطي اعداد المايسترو صلاح غباشي .. أداء اسلام احمد ، سمية وجدي ، محمود عبد الحميد ، نهاد فتحي ، عصام محمود ورحاب مطاوع .





يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بقيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة، وخلال مشوارها الفنى أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب التقليدية.