رئيس تعليم الكبار يشيد بدور الجامعات المصرية في مواجهة مشكلة الأمية

قال الدكتور عاشور عمري رئيس هيئة محو الأمية وتعليم الكبار ان الامية من أخطر التحديات التي تواجه مصر وتعاني منها خلال السنوات الماضية، منوها إلى أن هناك 17 مليون أمي في مصر، بالفئة العمرية من 15 عاما فيما فوق.





وأوضح الدكتور عاشور عمري في تصريحات لـ صدي البلد" أن الهيئة تستهدف عددا كبيرا سنويا يترواح ما بين 400 ألف إلى 500 ألف سنويًا، منوها إلى أن بعض الجامعات وضعت شرطا للتخرج بمحو امية 4 أشخاص وبعض الجامعات 8 اشخاص ليحصل الطالب علي شهادة التخرج .





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وأضاف أن الهيئة وقعت بروتوكول مع أكثر من 19 جامعة مصرية، وبروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وتم الاتفاق على عقد فصول لمحو الأمية داخل كل مسجد وغيرها من الوزارات الحكومية والهيئات والمجتمع المدني والمنظمات.



