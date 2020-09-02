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متحدث الإسكان: توجيه جديد بشأن طلبات التصالح.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:36 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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إبراهيم القادري
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان وجه تعليماته إلي رؤساء الأجهزة بتسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح.

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن التصالح يمر بمرحلتين الأولى التقديم على التصالح وهذا يتم تقديمه في جهاز المدينة وهذا تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وأوضح عمرو خطاب، ان المرحلة الثانية البت في التصالح او المخالفة وهذا تختص به اللجان المشكلة لقانون التصالح .

وتابع : ان آخر مدة لقبول طلبات التصالح  30 سبتمبر الجاري.

واستكمل : أن طلب التصالح يتم تقديمه ويقوم جهاز المدينة بتقديمه للجنة المشكلة بالقانون وهي المسؤولة عن البت في المخالفة.

واكد علي ان هذا التصالح مرتبط بالمدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان وأكتوبر ويصل عددها إلى 37 مدينة.
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