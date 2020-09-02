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مرأة

بإطلالة كاجوال.. سلمى رشيد تبرز رشاقتها في آخر ظهور لها

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:49 م
سلمى رشيد
سلمى رشيد
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آية التيجي
شاركت الفنانة المغربية سلمى رشيد صورة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت سلمى رشيد بإطلالة كاجوال تبرز رشاقتها وهي تقوم بشوي الأسماك، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

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وظهرت سلمى رشيد بنطال جينز باللون الأزرق المتوسط ، وعليه توب باللون الأسود وعليه بوريو باللون الرمادي، واختارت عليه حذاء رياضي باللون الأسود، وهو ما أبرز رشاقتها ورقة إطلالتها.

وتركت سلمى رشيد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز إطلالاتها بشكل كبير وتناسب معها.

ولم تتكلف سلمى رشيد في وضع المكياج ، حيث اختارت اللون الروز كأحمر شفاه، لتبرز من جمال ملامحها، مع وضع طلاء الاظافر باللون الأحمر.

واكتفت سلمى رشيد بأن تبرز إطلالتها بـ ارتداء اساورة باللون الذهبي، وهو ما أبرز من إطلالتها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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