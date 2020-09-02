بإطلالة كاجوال.. سلمى رشيد تبرز رشاقتها في آخر ظهور لها





وظهرت

بنطال جينز باللون الأزرق المتوسط ، وعليه توب باللون الأسود وعليه بوريو باللون الرمادي، واختارت عليه حذاء رياضي باللون الأسود، وهو ما أبرز رشاقتها ورقة إطلالتها.

وتركت

شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز إطلالاتها بشكل كبير وتناسب معها.



ولم تتكلف

في وضع المكياج ، حيث اختارت اللون الروز كأحمر شفاه، لتبرز من جمال ملامحها، مع وضع طلاء الاظافر باللون الأحمر.



بأن تبرز إطلالتها بـ ارتداء اساورة باللون الذهبي، وهو ما أبرز من إطلالتها.



