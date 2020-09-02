بإطلالة كاجوال.. سلمى رشيد تبرز رشاقتها في آخر ظهور لها

وظهرت سلمى رشيد بنطال جينز باللون الأزرق المتوسط ، وعليه توب باللون الأسود وعليه بوريو باللون الرمادي، واختارت عليه حذاء رياضي باللون الأسود، وهو ما أبرز رشاقتها ورقة إطلالتها.
وتركت سلمى رشيد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز إطلالاتها بشكل كبير وتناسب معها.
ولم تتكلف سلمى رشيد في وضع المكياج ، حيث اختارت اللون الروز كأحمر شفاه، لتبرز من جمال ملامحها، مع وضع طلاء الاظافر باللون الأحمر.
واكتفت سلمى رشيد بأن تبرز إطلالتها بـ ارتداء اساورة باللون الذهبي، وهو ما أبرز من إطلالتها.
وتركت سلمى رشيد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز إطلالاتها بشكل كبير وتناسب معها.
ولم تتكلف سلمى رشيد في وضع المكياج ، حيث اختارت اللون الروز كأحمر شفاه، لتبرز من جمال ملامحها، مع وضع طلاء الاظافر باللون الأحمر.
واكتفت سلمى رشيد بأن تبرز إطلالتها بـ ارتداء اساورة باللون الذهبي، وهو ما أبرز من إطلالتها.