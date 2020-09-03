حظك اليوم الخميس 3 - 9 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، لذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أبرز توقعات الأبراج يوم الخميس 3-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.





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برج الحمل

مهنيا وصحيا: يتنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تحافظ على طاقتك وأن تعتني بنفسك ولا تتعجل الأمور.

اجتماعيا وعاطفيا: اهتم بشئونك الخاصة وبدراسة الأحداث وتحليلها كي تصل لنتائج صحيحة، ولا تعلن خططك وأفكارك.





برج الثور

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وتجد أن الأصدقاء يقفون بجانبك وتتحسن اتصالاتك بمن حولك.

مهنيا: يدفعك الفلك نحو الاهتمام بأن تكون حواراتك أكثر عمقا وهدوءً وقد تقوم بنشاطات غير معتادة.





برج الجوزاء

مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس وقد تفاجأ بمستجدات تشعرك بالتوتر، حافظ على تماسكك.

عائليا وعاطفيا: تنصحك الأفلاك بألا تثير المشاكل أو أي موضوعات شائكة فالحالة الفلكية دقيقة.





برج السرطان

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ وتستطيع أن تبدو مقنعا إذا كنت مقبلا على مفاوضات صعبة.

اجتماعيا وعاطفيا: عطارد في منزلك الخامس يجعلك حاضر الذهن تلتقط كل صغيرة وكبيرة تدور من حولك.





برج الأسد عاطفيا واجتماعيا: تقترب ممن تحب وتركز على أهدافك وتلحظ جيدا ما يدور حولك. مهنيا وماليا: تنافر القمر مع عطارد في منزلي المال يطالبك أن تقوم بمراجعة خطواتك وتنظيم نفقاتك وتأنّ في البيع والشراء.





برج العذراء مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وعليك ألا تفقد الثقة بنفسك مهما واجهت من نقد واستفزاز. عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد ينشأ صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تُصعّد النزاع.





برج الميزان مهنيا وصحيا: تنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة يطالبك أن تنظم جهودك وتهتم بسلامتك وعليك باتباع نظام صحي. عاطفيا واجتماعيا: عليك اليوم باتباع الدقة في كل كلمة تتفوه بها وتجنب الفخر والتسرع والخطأ.





برج العقرب عاطفيا: القمر في منزل الحب واليوم قد تملأ المشاعر قلبك وإذا كنت خاليا قد يسمح لك ذلك بميلاد حب جديد. مهنيا واجتماعيا: قد تكتشف جوانب جديدة في البعض وتتغير نظرتك لبعض الأمور أو الأشخاص.





برج القوس

مهنيا: الوضع الفلكي دقيق، لكن لا تنزعج من المسئوليات بل اجعلها حافزا للإنجاز.

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس مما يجعل مشاعرك في حالة تشوش ومن المهم أن تحافظ على اللباقة في تعاملاتك.





برج الجدي

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك على إبراز مواهبك وتستطيع أن تكون قدوة ويتبعك الآخرون.

عاطفيا: الوضع الفلكي داعم وقد يعدك بأوقات رائعة تجمعك بالأحباب.





برج الدلو مهنيا وماليا: يتنافر القمر مع عطارد بمنزلي المال وعليك أن تكون حذرا في خطواتك وقراراتك وتمهل في المسائل المادية ولا تتسرع. عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. المريخ بمنزل العلاقات يساعدك على إظهار مشاعر دافئة.





برج الحوت

عاطفيا: القمر في برجك يجعلك متألقا فلتنطلق اليوم بلا تردد.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويساعدك أن تتكلم بثقة وتبدو اليوم أكثر استعدادا للتوسع اجتماعيا.