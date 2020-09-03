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حظك اليوم الخميس 3 - 9 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:23 ص
حظك اليوم الخميس
حظك اليوم الخميس 3-9-2020
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هاجر هانئ
يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، لذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أبرز توقعات الأبراج يوم الخميس  3-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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برج الحمل
مهنيا وصحيا: يتنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تحافظ على طاقتك وأن تعتني بنفسك ولا تتعجل الأمور.
اجتماعيا وعاطفيا: اهتم بشئونك الخاصة وبدراسة الأحداث وتحليلها كي تصل لنتائج صحيحة، ولا تعلن خططك وأفكارك.

برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وتجد أن الأصدقاء يقفون بجانبك وتتحسن اتصالاتك بمن حولك.
مهنيا: يدفعك الفلك نحو الاهتمام بأن تكون حواراتك أكثر عمقا وهدوءً وقد تقوم بنشاطات غير معتادة.

برج الجوزاء
مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس وقد تفاجأ بمستجدات تشعرك بالتوتر، حافظ على تماسكك.
عائليا وعاطفيا: تنصحك الأفلاك بألا تثير المشاكل أو أي موضوعات شائكة فالحالة الفلكية دقيقة.

برج السرطان
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ وتستطيع أن تبدو مقنعا إذا كنت مقبلا على مفاوضات صعبة.
اجتماعيا وعاطفيا: عطارد في منزلك الخامس يجعلك حاضر الذهن تلتقط كل صغيرة وكبيرة تدور من حولك.

برج الأسد
عاطفيا واجتماعيا: تقترب ممن تحب وتركز على أهدافك وتلحظ جيدا ما يدور حولك.
مهنيا وماليا: تنافر القمر مع عطارد في منزلي المال يطالبك أن تقوم بمراجعة خطواتك وتنظيم نفقاتك وتأنّ في البيع والشراء.

برج العذراء
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وعليك ألا تفقد الثقة بنفسك مهما واجهت من نقد واستفزاز.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد ينشأ صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تُصعّد النزاع.

برج الميزان
مهنيا وصحيا: تنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة يطالبك أن تنظم جهودك وتهتم بسلامتك وعليك باتباع نظام صحي.
عاطفيا واجتماعيا: عليك اليوم باتباع الدقة في كل كلمة تتفوه بها وتجنب الفخر والتسرع والخطأ.

برج العقرب
عاطفيا: القمر في منزل الحب واليوم قد تملأ المشاعر قلبك وإذا كنت خاليا قد يسمح لك ذلك بميلاد حب جديد.
مهنيا واجتماعيا: قد تكتشف جوانب جديدة في البعض وتتغير نظرتك لبعض الأمور أو الأشخاص.

برج القوس
مهنيا: الوضع الفلكي دقيق، لكن لا تنزعج من المسئوليات بل اجعلها حافزا للإنجاز.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس مما يجعل مشاعرك في حالة تشوش ومن المهم أن تحافظ على اللباقة في تعاملاتك.

برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك على إبراز مواهبك وتستطيع أن تكون قدوة ويتبعك الآخرون.
عاطفيا: الوضع الفلكي داعم وقد يعدك بأوقات رائعة تجمعك بالأحباب.

برج الدلو
مهنيا وماليا: يتنافر القمر مع عطارد بمنزلي المال وعليك أن تكون حذرا في خطواتك وقراراتك وتمهل في المسائل المادية ولا تتسرع.
عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. المريخ بمنزل العلاقات يساعدك على إظهار مشاعر دافئة.

برج الحوت
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك متألقا فلتنطلق اليوم بلا تردد.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويساعدك أن تتكلم بثقة وتبدو اليوم أكثر استعدادا للتوسع اجتماعيا.
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