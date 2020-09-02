بالتواريخ.. ظواهر فلكية تزين سماء السعودية خلال سبتمبر

توقع رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري ، أن يشهد شهر سبتمبر الجاري عددًا من الأحداث الفلكية.





وبيًن " عسيري " وفق ما ذكرته صحيفة سبق السعودية أن من بين هذه الأحداث يأتي الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر، وفي هذا اليوم يتساوى تقريبًا طول الليل والنهار، حيث تقع الشمس مباشرة فوق خط الاستواء ويبدأ فصل الخريف فلكيا في نصف الكرة الأرضية الشمالي وفصل الربيع في نصفها الجنوبي حيث تشرق الشمس في هذا اليوم عند نقطة الشرق الحقيقة وتغرب عند نقطة الغرب الحقيقية وفي هذا اليوم تعبر الشمس ظاهريًا خط الاستواء السماوي من الشمال إلى الجنوب علي حد قوله.





كما أوضح عسيري أن 25 سبتمبر سيشهد ايضا اقتران بين القمر وكوكب زحل حيث يحدث الاقتران بين جرمين سماويين قريبين من بعضهما عندما يقعان على نفس خط الطول السماوي.





وذكر "عسيري" أن هذا الاقتران يعد حدثًا ظاهريًا فقط، بينما في الواقع تفصل بين الجرمين مسافة كبيرة. من جهة ثانية يتقارب ظاهريًا كل من كوكب المريخ مع القمر في صباح 6 سبتمبر وكوكب الزهرة مع القمر في صباح 14 سبتمبر.





وألمح الي أن سماء شهر سبتمبر هذا العام تزينها أربعة كواكب يمكن رؤيتها بالعين المجردة وهي الزهرة والمريخ والمشتري وزحل. ويظهر الزهرة فوق الأفق الشرقي قبل الفجر بينما يشرق المريخ بعد العشاء طوال الشهر ، في حين يغيب الكوكبان مع اللحظات الأولى لشروق الشمس.





وقال : في المقابل يبدأ المشتري وإلى الشرق منه زحل في الظهور معًا فوق الأفق الجنوبي من بعد غروب الشمس وحتى ما بعد منتصف الليل طوال الشهر ومن السهل التفريق بين الكوكبين حيث يبدو المشتري أشد لمعانًا ، ويمكن رؤية المريخ والمشتري وزحل في نفس الوقت حوالي منتصف الليل.