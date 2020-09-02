بينها 6 مركبات بدون لوحات.. ضبط 996 مخالفة مرورية في كفر الشيخ

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات أمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور؛ تنفيذًًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ.





وأسفرت الحملات عن ضبط 996 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز (كفرالشيخ – سيدى سالم – الحامول – بلطيم – دسوق).





وضبطت الحملات الأمنية 6 مركبات بدون لوحات معدنية، وضبط 26 مخالفة دراجة نارية، و45 مخالفة انتظار خاطئ، و18 مخالفة سير بدون تراخيص 12 بدون رخص قيادة، و6 بدون رخص تسيير.





كما ضبطت 3 مخالفات لعدم صلاحية الأنوار، و2 مخالفة سير يسار الطريق، و2 مخالفة تلف إطارات و 869 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.





ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.