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أخبار البلد

منتقبة تركته واختفت.. صاحب محل يعثر على رضيع في كرتونة بشارع نجيب الريحاني.. شاهد التفاصيل

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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سيد احمد
تداول رواد السوشيال ميديا قصة الحصول على رضيع فى كرتونة .

فمنذ 3 أيام فى تمام الساعة 12 ظهرا عثر شخص على كرتونة فيها طفل رضيع أمام محله فى شارع نجيب الريحانى فى رمسيس .

الطفل الرضيع لم يكمل ثلاثة أو أربعة أيام لأن سرته لم تقع بعد .

و سلم صاحب المحل الطفل الرضيع لقسم الأزبكية وحولوا الرضيع لدار أطفال مصر فى السيدة زينب .

الرضيع كان يعانى من ارتفاع نسبة الصفرا لديه فتم وضعه فى الحضانة حتى يتم شفاؤه وسيتم تحوله لدار رعاية.


والتقطت الكاميرات سيدة منتقبة كانت تحمل الطفل ووضعته فى الكرتونة دون أن يراها أحد. 


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منتقبة تركته واختفت.. صاحب محل يعثر على رضيع في كرتونة بشارع نجيب الريحاني.. شاهد التفاصيل
منتقبة تركته واختفت.. صاحب محل يعثر على رضيع في كرتونة بشارع نجيب الريحاني.. شاهد التفاصيل
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