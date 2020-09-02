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مرأة

بإطلالة ناعمة.. علا الفارس تسحر متابعيها برقة ملامحها

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:09 م
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة كاجوال ناعمة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم في التعليقات.


وظهرت علا الفارس بإطلالة كاجوال، ترتدي تي شيرت باللون الأسود ومطبوع عليها كلام بألوان مختلفة بنصف كم .

وتركت علا الفارس شعرها منسدلا  بطريقة ساحرة وجذابة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت علا الفارس في وضع الماكياج، حيث اكتفت بوضع اللون الكشمير كأحمر شفاه، مع الماسكرا لتبرز من جمال عينيها، ورقة ملامحها.

وأكملت علا الفارس إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة، حيث اختارت اسورة وساعة يد باللون الذهبي الناعم.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها:
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