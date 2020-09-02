بإطلالة ناعمة.. علا الفارس تسحر متابعيها برقة ملامحها

وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت علا الفارس في وضع الماكياج،

حيث اكتفت بوضع اللون الكشمير كأحمر شفاه، مع الماسكرا لتبرز من جمال عينيها، ورقة ملامحها.