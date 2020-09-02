لماذا تصاب النساء باضطرابات المناعة الذاتية أكثر من الرجال.. تفاصيل

يعاني الكثير من مشاكل تتعلق بالمفاصل أو العضلات أو الأربطة، وفقًا لـ WebMD ، تؤثر الأمراض الروماتيزمية على المفاصل والأوتار والأربطة والعظام والعضلات، وهي تشمل أيضًا أنواعًا عديدة من التهاب المفاصل ، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى الحالات التي تؤثر على مفاصلك.





في بعض الأحيان يشار إليها أيضًا باسم أمراض الجهاز العضلي الهيكلي، لتوضيح الأمر ببساطة ، تحدث معظم الأمراض الروماتيزمية عندما يتعطل نظام المناعة لديك ويبدأ في مهاجمة أنسجتك، وهي معروفة أيضًا باسم أمراض المناعة الذاتية.









تصيب الأمراض الروماتيزمية النساء أكثر من الرجال

يلعب الجنس دورًا مهمًا في أمراض الروماتيزم ، وأظهرت العديد من الدراسات أن اضطرابات المناعة الذاتية أكثر شيوعًا عند النساء من الرجال، كما تشرح الدكتورة روما: "تتمتع النساء بجهاز مناعي أقوى من الرجال، وهذا هو السبب في أن معدل وفيات الطفلة أقل من الطفل الذكر.





وذلك لأن معظم الجينات المرتبطة بالمناعة تقع على كروموسوم X ولأن النساء لديهن اثنان من الكروموسومات X ، فإن جهاز المناعة لديهن يعتبر أقوى " ، يُحظر على أجسامنا مهاجمة خلاياه ، لكن عندما تتعثر ، يبدأون في مهاجمة نظامهم الخلوي ، مما يؤدي إلى اضطرابات المناعة الذاتية





وعلاوة على ذلك ، فإن هرمون الاستروجين مؤيد للالتهابات ، مما يجعله أكثر خطورة على النساء في حالة مهاجمة الخلايا الذاتية بينما لا توجد بيانات محددة حول سبب انتشار هذه الاضطرابات ، فإن الكثير منها ناتج عن عوامل من حولك، ارتفع معدل الإصابات بشكل كبير.



