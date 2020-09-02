AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لماذا تصاب النساء باضطرابات المناعة الذاتية أكثر من الرجال.. تفاصيل

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:01 م
امراض المناعة الذاتية
امراض المناعة الذاتية
Advertisements
نهى هجرس
يعاني الكثير من مشاكل تتعلق بالمفاصل أو العضلات أو الأربطة، وفقًا لـ WebMD ، تؤثر الأمراض الروماتيزمية على المفاصل والأوتار والأربطة والعظام والعضلات، وهي تشمل أيضًا أنواعًا عديدة من التهاب المفاصل ، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى الحالات التي تؤثر على مفاصلك. 

في بعض الأحيان يشار إليها أيضًا باسم أمراض الجهاز العضلي الهيكلي، لتوضيح الأمر ببساطة ، تحدث معظم الأمراض الروماتيزمية عندما يتعطل نظام المناعة لديك ويبدأ في مهاجمة أنسجتك، وهي معروفة أيضًا باسم أمراض المناعة الذاتية.


تصيب الأمراض الروماتيزمية النساء أكثر من الرجال
يلعب الجنس دورًا مهمًا في أمراض الروماتيزم، وأظهرت العديد من الدراسات أن اضطرابات المناعة الذاتية أكثر شيوعًا عند النساء من الرجال، كما تشرح الدكتورة روما: "تتمتع النساء بجهاز مناعي أقوى من الرجال، وهذا هو السبب في أن معدل وفيات الطفلة أقل من الطفل الذكر. 

وذلك لأن معظم الجينات المرتبطة بالمناعة تقع على كروموسوم X ولأن النساء لديهن اثنان من الكروموسومات X ، فإن جهاز المناعة لديهن يعتبر أقوى " ، يُحظر على أجسامنا مهاجمة خلاياه ، لكن عندما تتعثر ، يبدأون في مهاجمة نظامهم الخلوي ، مما يؤدي إلى اضطرابات المناعة الذاتية

وعلاوة على ذلك ، فإن هرمون الاستروجين مؤيد للالتهابات ، مما يجعله أكثر خطورة على النساء في حالة مهاجمة الخلايا الذاتية، بينما لا توجد بيانات محددة حول سبب انتشار هذه الاضطرابات ، فإن الكثير منها ناتج عن عوامل من حولك، ارتفع معدل الإصابات بشكل كبير. 

كما أن هناك نوعان أساسيان من الأمراض الروماتيزمية محددة بالأعضاء وجهازية (تشمل أعضاء متعددة)، بعض هذه الأمراض هي هشاشة العظام ، والتهاب المفاصل الروماتويدي ، واعتلال المفاصل الفقاري ، والذئبة ، والنقرس ، والداء البطني ، والتصلب المتعدد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أعراض وأسباب التهاب المفاصل.. وطرق علاج منزلية للتخلص منه

لألم الركبة والرقبة واليد.. علاج التهاب المفاصل بدون أدوية

تعرفى كيف تحمى نفسك من الإصابة بالتهاب المفاصل

الجنس والجينات.. أعراض وأسباب غير متوقعة للإصابة بالتهاب المفاصل

تساقط الشعر وألم في العظام.. 9 علامات تدل على نقص فيتامين د

اضرار الكورتيزون.. للشعر والجلد والأطفال

ترشيحاتنا

بسبب زيادة الوزن.. شوبير يعلن غياب صالح جمعة عن قائمة الأهلي في مباراة وادي دجلة

أخبار الرياضة.. أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة كهربا مع الأهلي.. ومانشستر سيتي يعرض على ميسي 623 مليون إسترليني

إقبال كثيف.. أستاذ قانون بأكاديمية الشرطة يكشف سبب مد باب القبول للحاصلين على ليسانس حقوق ..فيديو

فتح تكشف تفاصيل عرض كوشنر لتسوية الأزمة الفلسطينية

The Rock.. إصابة النجم الأمريكي دواين جونسون بفيروس كورونا

حيلة تخلصك من ارتفاع ضغط الدم بدون أدوية

AdvertisementS

شاهد.. حريق ضخم يلتهم مصنعا يضم عناصر لميليشيات السراج في طرابلس

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 3-9-2020

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. قصة رهان زوجها عليها بـ زجاجتين ويسكي

لن أتنازل عن حقي هذه المرة.. تركي آل الشيخ: سأقاضي من يحرض ضدي ويشوه سمعتي

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر ..فيديو

أخبار الفن.. فيروز تتدخل لإطلاق سراح أسير لبناني.. إصابة The Rock بفيروس كورونا.. بسمة وهبة تصاب بـ مرض نادر

نوبة بكاء انتهت بغرامة مليون جنيه.. كواليس ما حدث بين عبد الحفيظ وكهربا ..فيديو

عايز إيه أكتر من 17 مليون.. مختار مختار يفتح النار على رمضان صبحي ..فيديو

The Rock.. إصابة النجم الأمريكي دواين جونسون بفيروس كورونا

أخبار الرياضة.. أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة كهربا مع الأهلي.. ومانشستر سيتي يعرض على ميسي 623 مليون إسترليني

سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين

تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية