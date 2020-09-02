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بعد زيارة ماكرون لها.. تامر أمين: فيروز جبل صمد أمام الفساد في لبنان

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:18 م
فيروز وماكرون
فيروز وماكرون
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هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين، إن المطربة القديرة فيروز الجبل الوحيد الذي صمد ضد  الفساد في لبنان .

وأضاف تامر أمين في برنامجه " اخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"  لقطة ذكية من الرئيس الفرنسي ماكرون على لقاء فيروز فور وصوله إلى لبنان ".

وتابع تامر امين:"  اللي ييحب  فيروز يقدره الشعب اللبناني "، مضيفا:"  ماكرون منح فيروز اعلى وسام في فرنسا".

واكمل تامر امين:"  العلاقة التاريخية بين فرنسا ولبنان كبيرة وفرنسا كانت تحتل لبنان لسنوات كثيرة إلى ان تم استقلال لبنان عن فرنسا".

ولفت تامر امين:"  ماكرون معتني بالملفات العاطفية والإنسانية  وذلك ظهر في زيارة فيروز وماجدة الرومي ".

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