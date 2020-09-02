بعد زيارة ماكرون لها.. تامر أمين: فيروز جبل صمد أمام الفساد في لبنان

قال الإعلامي تامر أمين، إن المطربة القديرة فيروز الجبل الوحيد الذي صمد ضد الفساد في لبنان .





وأضاف تامر أمين في برنامجه " اخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" لقطة ذكية من الرئيس الفرنسي ماكرون على لقاء فيروز فور وصوله إلى لبنان ".





وتابع تامر امين:" اللي ييحب فيروز يقدره الشعب اللبناني "، مضيفا:" ماكرون منح فيروز اعلى وسام في فرنسا".





واكمل تامر امين:" العلاقة التاريخية بين فرنسا ولبنان كبيرة وفرنسا كانت تحتل لبنان لسنوات كثيرة إلى ان تم استقلال لبنان عن فرنسا".





ولفت تامر امين:" ماكرون معتني بالملفات العاطفية والإنسانية وذلك ظهر في زيارة فيروز وماجدة الرومي ".



