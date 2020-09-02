فتاوى تشغل الأذهان.. علي جمعة: الدعاء يرفع البلاء والمصائب وأحد أسباب استجلاب الرحمة ..وأمين الفتوى: بناء المساجد على أراضي الدولة حرام شرعا

دعاء النبي لتسكين الألم.. ردد هذه الكلمات

هل يشترط استحضار النية قبل كل صلاة؟.. الإفتاء تجيب









تلقت دار الإفتاء المصرية ، العديد من الأسئلة والاستفسارات التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض «صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.









قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الدعاء يرفع البلاء والمصائب وهو أحد أسباب استجلاب الرحمة.









وأضاف عضو هيئة كبار العلماء عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الدعاء قط (وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، وَإنَّ الْبَلاَءَ لَيَنْزِلُ فَيَلْقَاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) [الطبراني في الأوسط], فكم رفعت محنة بالدعاء, وكم من مصيبة أو كارثة كشفها الله بالدعاء، ومن ترك الدعاء فقد سد على نفسه أبوابا كثيرة من الخير.









واستشهد جمعة، بقول الإمام الغزالي في هذا الشأن: فإن قلت: فما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له؟ فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء، فالدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة، كما أن الترس سبب لرد السهام، والماء سبب لخروج النبات من الأرض، فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان, فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان.









أشاد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بجهود الدولة في بناء وإعمار بيوت الله مؤكدا أنه لابد أن نعى أن هناك من يريد نشر الشائعات والأكاذيب، حتى ينال في النهاية من الاستقرار وحركة التعمير، التي تقف غصة في حلق هذا المتطرف الذى يصدر تلك الشائعات، فالمتطرفون يريدون استغلال العشوائيات التي يندرج إليها البعض واستغلالها في أهدافهم.





وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مصر لا تحتاج إلى أن تتحدث عن المساجد وتعميرها، لأنه في القديم والحديث مصر تقدم نموذج للتدين والبناء الحضارى للمساجد تتوافق مع وظيفة بيوت الله، فالمسجد وسيلة لعبادة الله، وتعمير الأرض وتزكية النفس، مؤكدا أن المتطرفين يريدون استغلال العشوائيات التي يندرج منها البعض واستغلالها في أهدافهم.





وأضاف عمران، أن الحكم الشرعى فيما يخص البناء على أرض زراعية غير مخصصة للبناء، أو بناء المسجد على أراضى الدولة، حرام شرعا ولا يجوز أن يتم البناء على هذه الأراضى حتى وإن كان مسجدا، لأن هذا اعتداء على حقوق الدولة.









قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، إن ‏من ⁧دعاء النبي‬⁩ ﷺ لتسكين الألم مع الأخذ بأسباب التطبّب ‏ضع يدك على موضع الألم وقل ثلاثًا:‏ بسم اللَّهِ، ‏وَقُلْ سبع مرات: أعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ ما أجِدُ وأُحاذِرُ.









هل يلزم استحضار النية قبل كل صلاة؟





سؤال ورد إلى الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





أوضح أمين الفتوى خلال فيديو له أن استحضار النية يكون بالقلب، ولا يلزم النطق باللسان.





وأضاف عبد السميع، أنه ولابد من استحضار النية للقيام بالعمل، منوها بأن بعض الفقهاء قالوا إنه لابد أن يكون الاستحضار مصاحبا للتكبير، وهذا ما قاله فقهاء الشافعية لأن لديهم في هذه المسألة دقة شديدة.





وأوضح أن بعض الفقهاء قد توسعوا في هذا الأمر فيكفي أن يكون الإنسان مستحضرا قبل تكبيرة الإحرام، ويكفي في هذا الاستحضار أنه إذا سألني سائل وقال لي أي صلاة تصلي فتكون إجابة الإنسان حاضرة.





وأكد عبد السميع أنه يمكن أن الإنسان يسير على أيسر الأقوال الفقهية التي تقول بأنه ينبغي على المسلم ان يكون مستوعبا ومستحضرا للصلاة التي يصليها ولو لم يكن ذلك على خاطره أثناء تكبيرة الإحرام.