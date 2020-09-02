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رياضة

انطلاق البطولة العربية الافتراضية الأولى للبومزا للتايكوندو أونلاين

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:32 م
البطولة العربية
البطولة العربية الافتراضية الأولي للتايكوندو
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محمد سمير
انطلقت اليوم فعاليات البطولة العربية الافتراضية الأولي للتايكوندو للبومزا، أون لاين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالقاهرة، تحت إشراف الإتحاد العربي للتايكوندو ،وتنظيم الجامعة الملكية المغربية في الفترة من 25 اغسطس الي 6 سبتمبر.

تشهد البطولة الأولي للبومزا مشاركة 95 لاعب ولاعبة في المراحل السنية هي تحت 14 و17 و30 و40 و50 و60 و65+".

ويشارك في البطولة عدد كبير من الدول العربية مثل السعودية ،الإمارات ،الكويت ،قطر ،موريتانيا ، تونس ، المغرب ، الجزائر ،السودان ، فلسطين ،البحرين ،ليبيا، .


وتشارك مصر ب11 لاعب ولاعبة تم اختيارهم نظرا لضيق الوقت المتاح بناء علي المحقيقين للمراكز الأولي في البطولات الاخيرة المعتمدة من الاتحاد و المستوفين للشروط المطلوبة، بالاضافة الي استكمال باقي اللاعبين بناء علي تقييم و انتقاء لجنة مكونة من خبراء البومزا في مصر.

ويمثل مصر كل من يوسف وليد عوض ، هنا وليد عوض في منافسات تحت 14 عام.

وآباء أحمد كمال ، سلمي خالد حسني في منافسات تحت 17 سنة وعلي احمد بدر وروان جاسر عمر تحت 30 سنة ، ويشارك في منافسات تحت 40 سنة شيماء عزت محمد ، رجال أحمد علاء الدين الهامي ، تحت 50 سنة عبد الفتاح محمد السيد ، هبة محمد نديم .
البومزا الحرة شهد أسامة وجنة الله حامد ، ومحمد عادل ، إبراهيم ممدوح إبراهيم

تقام منافسات البطولة علي ثلاثة أيام وفق إجراءات احترازية ووقائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي اون لاين.
وتنطلق اليوم منافسات الرجال والسيدات, تحت 14 سنة رجال و17 سنة رجال و17 سنة سيدات و50 سنة رجال وسيدات وفوق 65 سنة .
وسيتم اذاعة منافسات المنتخب المصري في البطولة على صفحة kasnews على الفيس بوك، و kastv على اليوتيويب بالإضافة الى صفحة الإتحاد المصري للتايكوندو على الفيس بوك.
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