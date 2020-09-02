نفسي محمد يعيش.. عامل في صناعة الكليم: وزارة الصحة تواصلت لعلاج ابنه.. فيديو

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وأضاف المنيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" ، عبر فضائية "dmc" ، أنه سيتم إرسال كل تفاصيل حالة ابنه والأوراق الخاصة به، إلى وزارة الصحة.



وكان حمدي المنيسي ، قد شكا، سابقا: "نظري ضعيف منذ الصغر ، وابني محمد مريض بالقلب ، وليس معي أموال لإجراء العملية او توفير العلاج له".

وأضاف حمدي المنيسي:" بشتغل كل يوم في صناعة الكليم؛ من أجل تجميع الأموال لإجراء عملية لابني محمد ".

واستطرد حمدي المنيسي:" نفسي ابني يتعالج عند الدكتور مجدي يعقوب؛ عشان يعرف يعيش زي باقي الاطفال".

أكد حمدي المنيسي عامل بصناعة الكليم بكفر الشيخ، والذي يعاني ابنه من مرض بالقلبأن وزارة الصحة اتصلت به لتوضيح الدعم الذي ستقدمه لابني "محمد"، وامكانية نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.