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نفسي محمد يعيش.. عامل في صناعة الكليم: وزارة الصحة تواصلت لعلاج ابنه.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:41 م
عامل صناعة لكليم
عامل صناعة لكليم وابنه
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محمود محسن
أكد حمدي المنيسي عامل بصناعة الكليم بكفر الشيخ، والذي يعاني ابنه من مرض بالقلب، أن وزارة الصحة اتصلت به لتوضيح الدعم الذي ستقدمه لابني "محمد"، وامكانية نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضاف المنيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، أنه سيتم إرسال كل تفاصيل حالة ابنه والأوراق الخاصة به، إلى وزارة الصحة. 

 وكان حمدي المنيسي، قد شكا، سابقا: "نظري ضعيف منذ الصغر، وابني محمد مريض بالقلب، وليس معي أموال لإجراء العملية او توفير العلاج له".

وأضاف حمدي المنيسي:"  بشتغل كل يوم في صناعة الكليم؛ من أجل تجميع الأموال لإجراء عملية لابني محمد ".

واستطرد حمدي المنيسي:"  نفسي ابني يتعالج عند الدكتور مجدي يعقوب؛ عشان يعرف يعيش زي باقي الاطفال".
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