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المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: لدينا 6 موانئ قادرة على جذب الاستثمارات.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:02 م
المهندس يحيى زكي
المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
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محمود محسن
أكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة الإقتصادية للقناه تبلغ مساحتها نحو 460 كيلو متر وهي تضم 6 موانئ منها 3 موانئ على البحر المتوسط و3 على خليج السويس وهناك ايضا 4 مناطق صناعية تمت بالمنطقة الإقتصادية.

وأضاف زكي خلال مداخلة لبرنامج مساء  dmc  عبر فضائية dmc أن هناك مناطق متنوعة فى شرق وغرب القناة وأيضا المنطقة الجنوبية الواقعة جنوب منطقة العين السخنة مما يعطي المنطقة شكل تنافسي أكبر.

وتابع  رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن كل ميناء له قدرة على جذب الاستثمارات بشكل مختلف مؤكدا أنه خلال لـ 5 سنوات الماضية كانت فرصة هامة لهيئة قناة السويس أن  تعمل مع عناصر كثيرة بالدولة لتهيئة المنطقة لكي تكون جاهزة بشكل جيد للإستثمار.

وأشار زكي إلى أنه تم الاهتماام بال 6 موانئ وتهيئتها بأعماق جديدة ووجود أرصفة ومجهودات بذلت من اجل تحسين تلك الموانئ لكي تعمل بكفاءة أفضل. 
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