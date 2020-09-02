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البيئة : 10 مليارات جنيه تكلفة إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات .. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:07 م
تدوير المخلفات
تدوير المخلفات
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن جهاز تنظيم ادارة المخلفات هو من سيعطي الرخصة للشركات للعمل في المنظومة.


وأضافت وزيرة البيئة خلال لقائها في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن مصر لا يوجد بها البنية التحتية التي نحتاجها لتجميع القمامة حتي نقوم بعمل إعادة تدوير لها .


وأوضحت ياسمين فؤاد ، أن بناء علي ذلك قمنا بعمل 103 محطات وسيطة و65 مصنعا للتدوير و 56 مدفنا علي مستوى 27 محافظة من محافظات الجمهورية .

  
وتابعت : أنه تم البدء في 40 محطة وسيطة و25 مدفنا و 5 مصانع خلال العام الماضى. ونستكمل حتى الآن وتصل تكلفة المشروع إلى 10 مليارات جنيه.


واستكملت أن الطبقة المتوسطة والأقل من المتوسطة من الشعب لن تتأثر بذلك.
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