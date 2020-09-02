البيئة : 10 مليارات جنيه تكلفة إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات .. فيديو

البيئة ، إن جهاز تنظيم ادارة المخلفات هو من سيعطي الرخصة للشركات للعمل في المنظومة. قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة ، إن جهاز تنظيم ادارة المخلفات هو من سيعطي الرخصة للشركات للعمل في المنظومة.









وأضافت وزيرة البيئة خلال لقائها في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن مصر لا يوجد بها البنية التحتية التي نحتاجها لتجميع القمامة حتي نقوم بعمل إعادة تدوير لها .









، أن بناء علي ذلك قمنا بعمل 103 محطات وسيطة و65 مصنعا للتدوير و 56 مدفنا علي مستوى 27 محافظة من محافظات الجمهورية . وأوضحت ياسمين فؤاد ذلكو 56مستوى





وتابعت : أنه تم البدء في 40 محطة وسيطة و25 مدفنا و 5 مصانع خلال العام الماضى. ونستكمل حتى الآن وتصل تكلفة المشروع إلى 10 مليارات جنيه .







