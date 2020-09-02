الدقهلية: 70% من المخالفين بالبناء تقدموا بطلبات للتصالح

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الدولة تتعامل بشكل حاسم فى أزمة مخالفات البناء ، موضحًا ان المحافظة أجرت تخفيضا 20% من قيمة التصالح؛ لتشجيع المواطنين.





وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن أكثر من 70% من المخالفين تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء





ولفت إلى أن التعديات على أراضى الدولة بدات منذ عام 2008، والمحافظة ستتصدى لهم.





وأشار إلى أنهم قاموا بإزالة 85 منزلا اليوم؛ وذلك لأنها مخالفة، موضحًا ان هناك 300 منزل بنيت على أرض الدولة.





وأوضح ، أنه سيتم تسليم مساحة 45 فدانا للهيئة الهندسية؛ لبدء تنفيذ الحزام الآمن حول بحيرة المنزلة.





وكشف هم أنه تم تطهير بحيرة المنزلة وتعميقها وإعادة رونقها القديم، مؤكدا أن ما قامت به قنوات الشر بخصوص الصيادين؛ غير صحيح.