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محافظات

تواصل المؤتمرات الجماهيرية لـ مستقبل وطن قبل إعادة انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ.. صور

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:43 م
صدى البلد
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محمود زيدان
واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ عقد اللقاءات الجماهيرية والمؤتمرات والاجتماعات لدعم مرشحى الحزب لإعادة مجلس الشيوخ التى تجرى فى الداخل يومي 8 و9 سبتمبر الحالى، حيث عقد صباج اليوم الأربعاء مؤتمرين الأول بمركز الرياض والثانى بمركز البرلس.

جاء ذلك بحضور المهندس عبدالحميد دمرداش الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالأمانة المركزية والمهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة، وأشرف ممدوح عبدالونيس، وعلى العجوانى، مرشحي الحزب فى الإعادة ونائب الشيوخ اللواء حسن البحيرى وحنان قنديل، أمينة المراة بالمحافظة ورضا عبدالعزيز، أمين الحزب بمركز الرياض، وأشرف الدسوقي، أمين تنظيم مركز الرياض والمهندس أحمد كمال عطية، أمين الحزب بالبرلس.

وطالب المهندس عبدالحميد دمرداش أهالى الرياض والبرلس بالخروج بكثافة والتصويت لمرشحي مستقبل وطن فى انتخابات الإعادة مؤكدًا أن انتخاب مرشحي الحزب سيكون فى صالح أبناء المحافظة لانهم يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن مشاكل المنطقة والفلاحين وليس لهم أجندات أخرى.

وشدد دمراش، على أهمية الالتزام بقرارات الدولة والسعي للتصالح فى مخالفات البناء لأن ذلك لصالح المواطن المخالف حتى يطمئن ويقنن وضعه وله فرصة فى التظلم والحصول على حقه لكن المهم هو الالتزام بالقانون خاصة أن مايتم دفعه فى موضوع التصالح يدخل فى خزينة الدولة للإنفاق على المشروعات والبنية الاساسية وغيرها.

وشدد المهندس فوزى الرفاعي، على أهمية الخروج للتصويت فى الانتخابات لأن الصوت أمانة بعيدًا عن الغرامة وخلافه مؤكدًا أن الذهاب الى اللجان الانتخابية فى حد ذاته انتخاب لمصر واستقرارها وتنميتها وانتخاب مرشحي الحزب يرسخ للاستقرار وللمزيد من التنمية والرخاء. 

أشار المحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة، إلى أن شعبية الحزب الجارفة تحتم على أعضائه ومحبيه إثبات ذلك من خلال الذهاب بكثافة للجان الانتخابية والتصويت لمرشحي الحزب مؤكدًا أن التصويت لمستقبل وطن تصويت لصالح الاستقرار والتنمية والرخاء.

وشدد جعفر على أن مشاكل الفلاحين والصيادبن بالبرلس سيتم حلها بمشيئة الله وفقا للإمكانيات المتاحة من خلال جهود الحزب ونواب المحافظة مقدمًا الشكر لأمانة المرأة بالمحافظة والبرلس والرياض وباقى المراكز لخروج المرأة بكثافة فى الجولة الأولى وإن شاء الله يكون الجميع عند حسن الظن فى الإعادة.

ويأتي ذلك فى إطار خطة الأمانة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الداعية لتوفير جميع الإمكانات المتاحة لدعم ومساندة لمرشحي الحزب فى الانتخابات.
تواصل المؤتمرات الجماهيرية لـ مستقبل وطن قبل إعادة انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ.. صور
تواصل المؤتمرات الجماهيرية لـ مستقبل وطن قبل إعادة انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ.. صور
تواصل المؤتمرات الجماهيرية لـ مستقبل وطن قبل إعادة انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ.. صور
تواصل المؤتمرات الجماهيرية لـ مستقبل وطن قبل إعادة انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ.. صور
تواصل المؤتمرات الجماهيرية لـ مستقبل وطن قبل إعادة انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ.. صور
تواصل المؤتمرات الجماهيرية لـ مستقبل وطن قبل إعادة انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ.. صور
تواصل المؤتمرات الجماهيرية لـ مستقبل وطن قبل إعادة انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ.. صور
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