كلية العلوم تعلن عن التسجيل في مبادرة استثمر مشروع تخرجك

قامت كلية العلوم جامعة القاهرة بالأعلان عن التسجيل في مبادرة "استثمر مشروع تخرجك"، حيث تهدف إلى البدء في تنفيذ المشروعات التطبيقية لطلاب المستوي الرابع، تنفيذا لاستراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث.كما ستسهم المبادرة بشكل إيجابي بمشاركة الكلية في تدشين الفكر التطبيقي لمشروعات طلاب الكلية، بالأصالة إلى رفع وعي منسوبي الكلية.وأكدت الكلية على ضرورة الالتحاق بدورات نوادي ريادة الأعمال والبرامج التدريبية لحاضنات الأعمال من أجل اختبار وتطبيق نظام العمل الخاص بالشركة الناشئة .بالأضافة إلى التركيز على استحداث فرص عمل للخريجين الجدد، والمشاركة في تنفيذ المشروعات المتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتناهية في الصغر.هذا وستبدأ مراسم الافتتاح في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الأربعاء الموافق ٩ سبتمبر ٢٠٢٠ باستخدام منصة إليكترونية Cisco webex