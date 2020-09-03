AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

كلية العلوم تعلن عن التسجيل في مبادرة استثمر مشروع تخرجك

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
كلية دار علوم
كلية دار علوم
Advertisements
أحمد علام
قامت كلية العلوم جامعة القاهرة بالأعلان عن التسجيل في مبادرة "استثمر مشروع تخرجك"، حيث تهدف إلى البدء في تنفيذ المشروعات التطبيقية لطلاب المستوي الرابع، تنفيذا لاستراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث.


كما ستسهم المبادرة بشكل إيجابي بمشاركة الكلية في تدشين الفكر التطبيقي لمشروعات طلاب الكلية، بالأصالة إلى رفع وعي منسوبي الكلية.

وأكدت الكلية على ضرورة الالتحاق بدورات نوادي ريادة الأعمال والبرامج التدريبية لحاضنات الأعمال من أجل اختبار وتطبيق نظام العمل الخاص بالشركة الناشئة .

بالأضافة إلى التركيز على استحداث فرص عمل للخريجين الجدد، والمشاركة في تنفيذ المشروعات المتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتناهية في الصغر.


هذا وستبدأ مراسم الافتتاح في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الأربعاء الموافق ٩ سبتمبر ٢٠٢٠ باستخدام منصة إليكترونية Cisco webex

https://forms.gle/HtHfX6VptGfamTe58
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إدارة الوافدين تعلن عن تدريبات جديدة لطلابها بالمشاركة مع شركة Cisco

إدارة الوافدين تعرض كيفية المشاركة في التدريبات جديدة لطلابها بالتعاون مع شركة Cisco

إدارة الوافدين توجه بعض النصائح لطلابها بعد انتهاء الحجر

إدارة الوافدين تقيم ورشا جديدة لتدريب طلابها بالتعاون مع شركة Cisco.. الأحد المقبل

بالتعاون مع Cisco.. إدارة الوافدين تنظم ورشا لتدريب طلابها أونلاين

إدارة الوافدين تمد فترة استكمال الأوراق للطلاب شهرا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

7 أنواع من الفيروس فى مصر.. عوض تاج الدين: أصحاب الأمراض المزمنة أخطر حالات كورونا

في ظروف غامضة.. فتاة تعثر على جثة أختها وجنازتها في نعش وردي مرصع بالألماس

تهرب من دفع 11 مليار جنيه .. حبس صلاح دياب 15 يوما في قضايا استيلاء على أراضي وتهرب من ضرائب

«تمرد الدقهلية»: دعاء خليفة مفصولة من الحركة وتستغل رجال الأعمال في تحقيق المكاسب

ولأصحاب الأمراض المزمنة .. اكتشاف علمي جديد يقلل من وفيات كورونا عالميًا

خايفك تختمي بيا يـ 2020.. حكاية الشاب محمد خالد "تنبأ بموته قبل شهر" .. تفاصيل حادث الدائرى| فيديو وصور

AdvertisementS

مراعاة ظروف الناس| أحمد موسى يعلن خبرا سارا عن التصالح فى مخالفات البناء

تعرض طائرة الرئيس الفرنسي ماكرون لحادث في مطار بيروت

تهرب من دفع 11 مليار جنيه .. حبس صلاح دياب 15 يوما في قضايا استيلاء على أراضي وتهرب من ضرائب

خايفك تختمي بيا يـ 2020.. حكاية الشاب محمد خالد "تنبأ بموته قبل شهر" .. تفاصيل حادث الدائرى| فيديو وصور

أول قرار من محمود الخطيب بعد أزمة محمود كهربا

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر ..فيديو

تعليم النواب تطالب بتخفيض أيام الدراسة ووجود 20 طالبا بالفصل

إثيوبيا تتراجع وتطلب من أمريكا عدم تخفيض مساعداتها بسبب سد النهضة

مفاجأة.. مصدر قانوني: صور بيراميدز لا تدين رمضان صبحي لهذا السبب

دكتور نفسي متحرش.. فتاة: قاللي هعالجك بالحضن.. وأخرى: طلب صور بشعري.. ونقابة الأطباء تتحرى.. صور

صفعة كبرى.. الكونجرس يكشف عقوبة أمريكية ضخمة لـ إثيوبيا بسبب سد النهضة

بعد الحكم بإعدامها.. أهالى المخطوفين يتنازلون عن الحق الخاص بهم تجاه خاطفة الدمام.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة ذعر بعد اكتشاف ثعبان سام طوله متر ونصف في مرحاض مطعم شهير.. شاهد

بكاش مايوه أسود.. نرمين الفقي تستعرض أناقتها على البحر

تحدث عن طالب الفريسكا وعلاقته بـ عبلة كامل.. رامي وحيد في ضيافة صدى البلد