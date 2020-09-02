AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

20 طالبا بالفصل و3 أيام في الأسبوع.. ننشر تصور النواب للعام الدراسي الجديد

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:50 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
قدم نواب البرلمان عددا من المقترحات لعودة العام الدراسي الجديد 2020/2021، وذلك وفق إجراءات احترزاية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لاسيما في ظل استمرار انتشار الفيروس، إضافة إلى الحديث عن وجود موجة ثانية للفيروس، مما يستدعي من وزارة التعليم تكثيف الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الطلاب.

وركزت تصورات النواب حول ضرورة تقليل أعداد الطلاب في الفصل، ليكون 20 طالبًا على الأكثر، إلى جانب تخفيض أيام الدراسة، ليكون يومين أو 3 أيام، إضافة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات الطبية وتسليم الطلاب كمامات، إلى جانب عمليات التعقيم للطلاب والفصول، والتي تتم بشكل دوري.

بداية، شددت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية مع بدء العام الدراسي الجديد، لاسيما وأن فيروس كورونا لا يزال منتشرًا، إضافة إلى الحديث حول وجود موجة ثانية للفيروس.

20 طالبا بالفصل
وطالبت النائب ماجدة نصر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بوجود نظام خاص مع عودة الطلاب للمدارس، والإعداد له بصورة جيدة من الآن، مشددة على ضرورة ألا يزيد عدد الطلاب في الفصول الدراسية على 20 طالبًا على الأكثر.

3 أيام
كما أكدت ضرورة  تقسيم الطلاب إلى مجموعات بحيث لا يذهبون سوى يومين أو 3 في الأسبوع إلى المدارس.

وأضافت، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، أن وزارة التعليم كانت قد  قدمت عددا من المقترحات الخاصة بحضور الطلاب خلال العام الدراسي الجديد، بحيث يكون طوال الاسبوع بصفة منتظمة للطلاب من مرحلة الحضانة إلى الصف الثالث الإبتدائي، و يومين أو ثلاثة لبقية المراحل، مع استغلال التعليم عن بعد ووجود بنك المعرفة، مطالبة بتفعيل تلك المقترحات حفاظًا على صحة التلاميذ.
    
التعليم عن بعد                  
كما طالبت الدكتورة ماجدة نصر بضرورة إيجاد وسيلة لتواصل المعلمين مع الطلاب في الأيام التي سيتم الاعتماد فيها على التعليم عن بعد، خاصة المرحلة الإعدادية حيث لا يمتلك فيها الطلاب أي تابليت.

كمامات طبية
طالب النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، بتوفير كمامات طبية وتسليمها للطلاب بالمدارس، مع عودة العام الدراسي الجديد، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على الطلاب، لأن الفيروس لا يزال منتشرًا.

وأضاف النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن منظمة الصحة العالمية أعطت لكل دولة الحرية في تحديد عودة المدارس في الوقت الحالي من عدمه، لكن هذا يتوقف على حالة انتشار فيروس كورونا في كل دولة، مشيرًا إلى أنه في حال تزايد أعداد الإصابة بالفيروس، فلن تتأخر الحكومة عن تأجيل الدراسة للحفاظ على صحة الطلاب.

وتابع عضو أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه في حال استقرار أعداد الإصابة وتراجعها، فسوف تعود الدراسة في الموعد المحدد لها من قبل وزارة التعليم، مع الاتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من التزام بارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على قلة كثافة الطلاب بالفصول.

وشهد، اليوم، الأربعاء، اجتماعا للرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور وزير الصحة، الدكتورة هالة زايد، و الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، و تناول متابعة جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، والاستعدادات لمواجهة أية موجة ثانية محتملة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة لاستقبال العام الدراسي الجديد ووجه الرئيس، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بالتنسيق بين وزارة الصحة ومختلف الجهات؛ لتوفير أقصى درجات التأمين الممكنة للطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية، لضمان سلامتهم ولانتظام العملية الدراسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يومان في الأسبوع و3 مجموعات.. مقترح لتطبيق التعليم المدمج بالمدارس

25 طالبًا بالفصل و50 بالمدرج.. برلمانية: تطبيق النظام الهجين بالمدارس والجامعات

عودة المدارس يومين في الأسبوع حتى 6 مساء.. البرلمان يطالب بتطبيق التعليم المدمج في المدارس أسوة بالجامعات.. وتحديد 25 طالبا بالفصل

لعدم استكمال الجدول الزمني.. نواب يطالبون الأجهزة المعنية برد جزء من المصروفات الدراسية.. ويحذرون: لا داعي لزيادتها في العام الجديد

تقليل أيام الدراسة.. برلمانية: المنظومة الحديثة لن تلغي التعليم المباشر

جزء حضور والآخر عن بعد.. برلمانية تكشف خطة الدولة بشأن التعليم بجميع المراحل العام المقبل

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية تكشف صاحب قرار وقف المساعدات إلى إثيوبيا

في ظروف غامضة.. فتاة تعثر على جثة أختها وجنازتها في نعش وردي مرصع بالألماس

بكاش مايوه شفاف.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

مفيش صفر كورونا.. مستشار الرئيس للصحة يوجه تحذيرا شديدا للمواطنين| فيديو

دور الخطيب في توقيع سيد عبد الحفيظ عقوبة المليون جنيه على محمود كهربا.. تفاصيل

الحكومة تستعرض الخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح للعام المالي 2019/ 2020

AdvertisementS

تعرض طائرة الرئيس الفرنسي ماكرون لحادث في مطار بيروت

تهرب من دفع 11 مليار جنيه .. حبس صلاح دياب 15 يوما في قضايا استيلاء على أراضي وتهرب من ضرائب

السيسى يوجه باتخاذ جميع الإجراءات لحماية الطلاب وضمان سلامتهم خلال العام الدراسي الجديد

مفاجأة.. مصدر قانوني: صور بيراميدز لا تدين رمضان صبحي لهذا السبب

إثيوبيا تتراجع وتطلب من أمريكا عدم تخفيض مساعداتها بسبب سد النهضة

تعليم النواب تطالب بتخفيض أيام الدراسة ووجود 20 طالبا بالفصل

بدأت بالهزار واستمرت 3 ساعات.. تفاصيل مثيرة لخناقة كهرباء vs الشناوي

قرار عاجل من السعودية بخصوص الطائرات القادمة والمتجهة إلى الإمارات باستخدام مجالها الجوي

جريمة مخلة بالشرف .. أحمد موسى يعلق على حبس صلاح دياب

صفعة كبرى.. الكونجرس يكشف عقوبة أمريكية ضخمة لـ إثيوبيا بسبب سد النهضة

قبل انتهاء فترة التصالح.. كيف تنقذ وحدتك المخالفة من الإزالة في 10 خطوات.. تفاصيل

الخارجية الأمريكية تكشف صاحب قرار وقف المساعدات إلى إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

تمرين سهل وفعال لعلاج آلام الظهر

أوف شولدر... زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد