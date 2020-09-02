AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار نادي الزمالك.. تعيين عضو جديد في لجنة التخطيط.. سلبية مسحة اللاعبين

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:35 م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
Advertisements
عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين أحمد الميرغني لاعب فريق الكرة السابق بالنادي ضمن لجنة تطوير واكتشاف المواهب بالقلعة البيضاء.

أصبح محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي حديث مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أنباء عن خناقته مع محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر في مران اليوم.

انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بأحد فنادق التجمع الخامس، استعدادا للقاء بيراميدز المرتقب المقرر له غدا الخميس في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

- سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز
أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري مسؤولي نادي الزمالك بسلبية التحاليل التي خضع لها لاعبو الفريق الأبيض.

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لمواجهة نظيره نادي الزمالك في مباراة الدوري الممتاز.

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة منافسه بيراميدز، في مباراة من العيار الثقيل التي تعتبر الأقوى في بطولة الدوري بعد لقاء القمة، لنادي الزمالك.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك| تطورات إصابة طارق حامد.. استعدادات الفريق لمواجهة بيراميدز

سلبية مسحة كورونا للاعبي الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري

أخبار الزمالك.. سلبية مسحة اللاعبين قبل مواجهة الاتحاد وقرار مهم من مجلس الإدارة عقب ظهور إصابات النادي المصري

اتحاد الكرة يعلن سلبية مسحة الزمالك

أخبار الزمالك.. الحصول على حكم حق رعاية عمر جابر من بيراميدز.. ومعسكر مغلق استعدادا للأهلي

مسحة الزمالك سلبية قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

الصحة: هشام بدوي مديرًا للإدارة العامة للإعلام والتعليم والاتصال الصحي

دكتور نفسي متحرش.. فتاة: قاللي هعالجك بالحضن.. وأخرى: طلب صور بشعري.. ونقابة الأطباء تتحرى.. صور

بكاش مايوه شفاف.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

أول قرار من محمود الخطيب بعد أزمة محمود كهربا

ابن النادي.. علي معلول يرفض عرضا مغريا بـ 25 مليون جنيه في الموسم.. فيديو

أشياء غريبة تدور في الكواليس.. كهربا يدفع ثمن اختياره | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

تمرين سهل وفعال لعلاج آلام الظهر

أوف شولدر... زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد