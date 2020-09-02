أخبار نادي الزمالك.. تعيين عضو جديد في لجنة التخطيط.. سلبية مسحة اللاعبين

انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بأحد فنادق التجمع الخامس، استعدادا للقاء بيراميدز المرتقب المقرر له غدا الخميس في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



