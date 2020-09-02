أخبار نادي الزمالك.. تعيين عضو جديد في لجنة التخطيط.. سلبية مسحة اللاعبين

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين أحمد الميرغني لاعب فريق الكرة السابق بالنادي ضمن لجنة تطوير واكتشاف المواهب بالقلعة البيضاء.
أصبح محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي حديث مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أنباء عن خناقته مع محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر في مران اليوم.
انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بأحد فنادق التجمع الخامس، استعدادا للقاء بيراميدز المرتقب المقرر له غدا الخميس في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري مسؤولي نادي الزمالك بسلبية التحاليل التي خضع لها لاعبو الفريق الأبيض.
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لمواجهة نظيره نادي الزمالك في مباراة الدوري الممتاز.
يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة منافسه بيراميدز، في مباراة من العيار الثقيل التي تعتبر الأقوى في بطولة الدوري بعد لقاء القمة، لنادي الزمالك.