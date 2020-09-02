تحدث عن طالب الفريسكا وعلاقته بـ عبلة كامل.. رامي وحيد في ضيافة صدى البلد









وأيضا: حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت



كما حرص رامي وحيد على توجيه رسالة خاصة لـ طالب الفريسكا الذي ظهر مؤخرا على وسائل التواصل الإجتماعي، معتبره قدوة لجيل كامل من الشباب.



وكشف عن انتمائه للنادى الأهلي، لاعبا في الصغر ومشجعا ومحبا له، مشيرا إلى أنه لا يعنيه الإحتراف بين لاعبي الدوري المصري، قدر ما يمثله الإنتماء للمشجع البسيط.



وتواصل رامي وحيد مع جمهوره عن طريق بث مباشر:





لاعب الأهلى السابق.. بث مباشر مع الفنان رامى وحيد Posted by ‎صدى البلد‎ on Wednesday, September 2, 2020 كما حرص رامي وحيد على توجيه رسالة خاصة لـ طالب الفريسكا الذي ظهر مؤخرا على وسائل التواصل الإجتماعي، معتبره قدوة لجيل كامل من الشباب.وكشف عن انتمائه للنادى الأهلي، لاعبا في الصغر ومشجعا ومحبا له، مشيرا إلى أنه لا يعنيه الإحتراف بين لاعبي الدوري المصري، قدر ما يمثله الإنتماء للمشجع البسيط.وتواصل رامي وحيد مع جمهوره عن طريق بث مباشر:

حل الفنان رامي وحيد ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري للحديث عن كواليس أعماله في السينما والتليفزيون، بالتزامن مع إعادة عرض مسلسله "الطوفان".تطرق رامي وحيد خلال حديثه عن علاقته الشخصية والفنية بالفنانة الكبيرة عبلة كامل، وشكل التعاون بينهما خلال مسلسل "سلسال الدم"، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرض أجزائه.