وزير الطيران يوضح تفاصيل اليوم الأول لتطبيق تحليل pcr

قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إن الأمور تسير بدقة شديدة بشأن تطبيق تحليل بي سي أر، مضيفا أنه نتابع الأمور بشكل كامل وفوري.





وأضاف منار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ، المذاع عبر شاشة "الأولي"، مساء اليوم الأربعاء، أن العائدين من الخارج مطالبون بتحليل "بي سي ار" قبل عودتهم إلى مصر بـ 72 ساعة.





وتابع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أن العائدين من الخارج يمكن أجرائهم تحليل "بي سي ار" بعد وصولهم بمطاري الغردقة وجنوب سيناء فقط.





وأكمل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أن مطارات العالم تكبدت خسائر كبيرة جدا بسبب توقف حركة الطيران على خلفية جائحة كورونا المستجد، متابعا أنه هذه الخسائر تقدر بمليارات الدولارات.