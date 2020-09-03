مظلة تأمينية.. ياسمين فؤاد: عمال النظافة أصحاب دور مهم في أزمة كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ،: إن الوزارة بدات في التواصل مع عمال النظافة منذ عام لتوفير مظلة تأمينية لهم .
وأضافت وزيرة البيئة خلال لقائها في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناة الحياه ، أن وزارة البيئة قامت بعمل موقع إلكتروني مع وزارة التضامن الاجتماعي لسجيل بيانات عمال النظافة .
وأوضحت ياسمين فؤاد ،: تحدثنا مع وزارة القوي العاملة لتحديد مهنة عمال النظافة في البطاقة لانه لا يمكنه مزاولة مهنة التدوير وهو مكتوب ببطاقته لا يعمل .
وتابعت : عمال النظافة يجب عليهم تجميع بعضهمت وسجيل بياناتهم كمجموعات لانشاء جمعيات اهلية .
واستكملت : عمال النظافة كان لهم دور مهم في ازمة كورونا ولو لم يكونوا متواجدين لتزايدت اعداد الاصابات بالفيروس كثيرا .