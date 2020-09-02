بعد الحكم بإعدامها.. أهالى المخطوفين يتنازلون عن الحق الخاص بهم تجاه خاطفة الدمام.. تفاصيل

أعلن والد موسي الخنيزي ، أحد ضحايا خاطفة الدمام ، عن تنازله وتنازل ذوي المخطوفين عن الحق الخاص بهم تجاه الجانية في القضية المعروفة إعلاميًا بخاطفة الدمام والتي كانت المحكمة قد قضت بإعدامها.





وقال والد موسي الخنيزي لقاء له مع قناة الإخبارية السعودية : اعلن عن تنازلي وتنازل ذوي المخطوفين عن الحق الخاص في القضية المعروفة إعلاميًا خاطفة الدمام بشرط اعتراف الخاطفة عن مكان الطفل المختطف نسيم حبتور حيث يشعر بأن لديها معلومات عن مكانه.





ويُذكر ان المحكمة الجزائية بالدمام، كانت قد أصدرت حكما، يقضي بالقتل تعزيرا، للمتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلاميًا باسم (خاطفة الدمام).





وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي، بحكم القتل تعزيرا، بحق المتهمة باختطاف 3 مواليد قبل 3 عقود بمدينة الدمام، والحكم على المتهم اليمني بالسجن لمدة خمسة وعشرين عامًا.





كانت الساحة السعودية قد إنشغلت الفترة الماضية بقضية هي من اشهر قضايا الخطف في المملكة العربية السعودية والتي عُرفت إعلاميا بإسم قضية خاطفة الدمام والتي قامت فيها سيدة منذ ثلاثة عقود بخطف 3 اطفال من المستشفي.





ولعبت الصدفة دورا كبيرا في الكشف عن خبايا الجريمة التي هزت اركان المجتمع السعودي حينما أقدمت الخاطفة علي إستخراج وثاق هوية لهؤلاء المخطوفين إلا ان الشرطة السعودية تمكنت من الكشف عن القضية وخباياها وتقديم الخاطفة للمحاكمة وإعادة المخطوفين الي ذويهم.