AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد الحكم بإعدامها.. أهالى المخطوفين يتنازلون عن الحق الخاص بهم تجاه خاطفة الدمام.. تفاصيل

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:46 م
خاطفة الدمام
خاطفة الدمام
Advertisements
محمود نوفل
أعلن والد موسي الخنيزي ، أحد ضحايا خاطفة الدمام ، عن تنازله وتنازل ذوي المخطوفين عن الحق الخاص بهم تجاه الجانية في القضية المعروفة إعلاميًا بخاطفة الدمام والتي كانت المحكمة قد قضت بإعدامها.

وقال والد موسي الخنيزي لقاء له مع قناة الإخبارية السعودية : اعلن عن تنازلي وتنازل ذوي المخطوفين عن الحق الخاص في القضية المعروفة إعلاميًا خاطفة الدمام بشرط اعتراف الخاطفة عن مكان الطفل المختطف نسيم حبتور حيث يشعر بأن لديها معلومات عن مكانه.

ويُذكر ان المحكمة الجزائية بالدمام، كانت قد أصدرت حكما، يقضي بالقتل تعزيرا، للمتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلاميًا باسم (خاطفة الدمام). 

وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي، بحكم القتل تعزيرا، بحق المتهمة باختطاف 3 مواليد قبل 3 عقود بمدينة الدمام، والحكم على المتهم اليمني بالسجن لمدة خمسة وعشرين عامًا.

كانت الساحة السعودية قد إنشغلت الفترة الماضية بقضية هي من اشهر قضايا الخطف في المملكة العربية السعودية والتي عُرفت إعلاميا بإسم قضية خاطفة الدمام والتي قامت فيها سيدة منذ ثلاثة عقود بخطف 3 اطفال من المستشفي.

ولعبت الصدفة دورا كبيرا في الكشف عن خبايا الجريمة التي هزت اركان المجتمع السعودي حينما أقدمت الخاطفة علي إستخراج وثاق هوية لهؤلاء المخطوفين إلا ان الشرطة السعودية تمكنت من الكشف عن القضية وخباياها وتقديم الخاطفة للمحاكمة وإعادة المخطوفين الي ذويهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشهر قضية خطف في السعودية.. الحكم على خاطفة الدمام بالإعدام

ترشيحاتنا

إسرائيل تشن غارات على سوريا بـ"الطائرة الأكثر جدلا في العالم"

1 ديسمبر.. نظر طعن متهمين في قضية مقتل الطفل يوسف العربي

تفاصيل أزمة كهربا مع محمد الشناوي وسيد عبد الحفيظ.. والأهلي يغرمه مليون جنيه

هوت شورت.. سوزان نجم الدين فى إطلالة مثيرة للجدل على البحر| شاهد

رسميا.. الأهلي يضم أسامة الجزيري من الترجي التونسي

حقيقة هروب الأسد.. بث مباشر مع مدربة الأسود فاتن الحلو

AdvertisementS

تعرض طائرة الرئيس الفرنسي ماكرون لحادث في مطار بيروت

تهرب من دفع 11 مليار جنيه .. حبس صلاح دياب 15 يوما في قضايا استيلاء على أراضي وتهرب من ضرائب

السيسى يوجه باتخاذ جميع الإجراءات لحماية الطلاب وضمان سلامتهم خلال العام الدراسي الجديد

مفاجأة.. مصدر قانوني: صور بيراميدز لا تدين رمضان صبحي لهذا السبب

إثيوبيا تتراجع وتطلب من أمريكا عدم تخفيض مساعداتها بسبب سد النهضة

تعليم النواب تطالب بتخفيض أيام الدراسة ووجود 20 طالبا بالفصل

بدأت بالهزار واستمرت 3 ساعات.. تفاصيل مثيرة لخناقة كهرباء vs الشناوي

قرار عاجل من السعودية بخصوص الطائرات القادمة والمتجهة إلى الإمارات باستخدام مجالها الجوي

جريمة مخلة بالشرف .. أحمد موسى يعلق على حبس صلاح دياب

صفعة كبرى.. الكونجرس يكشف عقوبة أمريكية ضخمة لـ إثيوبيا بسبب سد النهضة

قبل انتهاء فترة التصالح.. كيف تنقذ وحدتك المخالفة من الإزالة في 10 خطوات.. تفاصيل

الخارجية الأمريكية تكشف صاحب قرار وقف المساعدات إلى إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

تمرين سهل وفعال لعلاج آلام الظهر

أوف شولدر... زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد