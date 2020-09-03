برلماني: تثبيت سعر الغاز لفترة محدودة لرفع العبء عن موازنة الدولة

قال النائب عمرو الجوهري ان الحكومة المصرية قامت بتخفيض سعر الغاز للصناعات الكثيفة في شهر يونيو الماضي لافتا بان الصناعات الكبيرة كانت تعاني من ارتفاع سعر الغاز ونتيجه لازمه كورونا استجابت لهم الدوله واصبح سعر الغاز ٣ دولار لكل مليون وحده.





وتابع الجوهري في تصريح خاص ل صدي البلد، ان ربط سعر الغاز بالسعر العالمي مشجع للصناعه بحيث لايكون هناك تذبذب للاسعار وبالتالي يكون هناك حيز امان بالنسبه للصناعات الثقيله مثل الحديد وغيرها ويستطيع المنافسه.





وتابع الجوهري أن المشكله تكمن ان الحكومه أضافت الدعم الذي قدمته للصناعات الكثيفة علي فواتير غاز المنازل وبالتالي تحمل المواطن العبء علي عاتقة.





وطالب النائب عمرو الجوهري، بضرورة أن يكون الدعم المقدم للصناعات الكثيفة لفترة محدودة ولا يتم تثبيته لعدة سنوات مؤكدا أن هذا الدعم سيكون عبء سنوي علي ميزانيه الدوله ، ولابد أن يعلم الجميع أن دعم الصناعه من الدوله الآن لاننا في ظروف استثنائية وبانتهاء تلك الظروف ويجب عودة اسعار الغاز الي ما كانت عليه قبل التخفيض ولا يتم تحميلها للمواطن ونرفع من علي كاهله هذا العبء.