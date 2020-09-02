عضو صحة البرلمان: خطة عودة الطلاب للمدارس تستدعي إجراءات احترازية مشددة

أشادت النائبة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب باعلان الدولة وضع خطة لعودة الطلاب للمدارس، عبر تقسيم الطلاب لـ مجموعات للحفاظ على سلامتهم.





وقالت عضو لجنة الصحة في تصريحات خاصة أن عودة الحياة والدراسة تحتاج إجراءات احترازية خاصة أن بعض الطلاب لا يتمكن من الاستيعاب إذا كانت الدراسة عن بعد.





وأشارت ثابت إلى أن بعض الفئات العمرية لا يمكنها الدراسة أو التعلم عن بعد وقالت ان وضع خطة واضحة هام جدا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي يجب ان تكون أسلوب حياة للطلاب بالاضافة لتحقيق عنصر التباعد الاجتماعي في المدارس وفي كل الحياة.





كان الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، اكد ان هناك خطة موضوعة لعودة الطلاب للمدارس، وسيتم تقسيم الطلاب لـ مجموعات للحفاظ على سلامتهم وأضاف عوض تاج الدين أن مصر تتخذ الاجراءات المناسبة لكل مرحلة دراسية