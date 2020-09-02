AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عضو صحة البرلمان: خطة عودة الطلاب للمدارس تستدعي إجراءات احترازية مشددة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:03 م
النائبة شادية ثابت
النائبة شادية ثابت
Advertisements
فريدة محمد
أشادت النائبة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب باعلان الدولة وضع خطة لعودة الطلاب للمدارس، عبر  تقسيم الطلاب لـ مجموعات للحفاظ على سلامتهم. 

وقالت عضو لجنة الصحة في تصريحات خاصة أن عودة الحياة والدراسة تحتاج إجراءات احترازية خاصة أن بعض الطلاب لا يتمكن من الاستيعاب إذا كانت الدراسة عن بعد.

وأشارت ثابت إلى أن بعض الفئات العمرية لا يمكنها الدراسة أو التعلم  عن بعد وقالت ان وضع خطة واضحة هام جدا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي يجب ان تكون أسلوب حياة للطلاب بالاضافة لتحقيق عنصر التباعد الاجتماعي في المدارس وفي كل الحياة.

كان  الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، اكد ان هناك خطة موضوعة لعودة الطلاب للمدارس، وسيتم تقسيم الطلاب لـ مجموعات للحفاظ على سلامتهم وأضاف عوض تاج الدين أن مصر تتخذ الاجراءات المناسبة لكل مرحلة دراسية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة المدارس يومين في الأسبوع حتى 6 مساء.. البرلمان يطالب بتطبيق التعليم المدمج في المدارس أسوة بالجامعات.. وتحديد 25 طالبا بالفصل

برلماني: الدولة قدمت ملايين الجنيهات للحفاظ على صحة طلاب الثانوية العامة

عودة المدارس في ظل كورونا.. 7 مقترحات برلمانية لخطة العام الدراسي الجديد

أستاذ جامعي: التعليم الهجين يلغي الإرشاد الأكاديمي ويفقد الطلاب للقدوة والمثل الأعلى

خطة جامعة طنطا لتطبيق "التعليم الهجين" في العام الدراسي الجديد

وزير التعليم: سنعلن تفاصيل العام الدراسي الجديد 8 سبتمبر .. وكل المتداول قبل هذا الموعد «تخمينات خاطئة»

ترشيحاتنا

على البحر.. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

نوبة بكاء انتهت بغرامة مليون جنيه.. كواليس ما حدث بين عبد الحفيظ وكهربا ..فيديو

مدرب الزمالك السابق عن رحيل رمضان صبحي من الأهلي: حقه ولكنه سيخسر كثيرا ..فيديو

The Rock.. إصابة النجم الأمريكي دواين جونسون بفيروس كورونا

تعليم البرلمان توجه سؤالا لوزير التعليم بسبب مصير الثانوية العامة في العام الدراسي الجديد

سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

AdvertisementS

شاهد.. حريق ضخم يلتهم مصنعا يضم عناصر لميليشيات السراج في طرابلس

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 3-9-2020

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. قصة رهان زوجها عليها بـ زجاجتين ويسكي

لن أتنازل عن حقي هذه المرة.. تركي آل الشيخ: سأقاضي من يحرض ضدي ويشوه سمعتي

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر ..فيديو

أخبار الفن.. فيروز تتدخل لإطلاق سراح أسير لبناني.. إصابة The Rock بفيروس كورونا.. بسمة وهبة تصاب بـ مرض نادر

نوبة بكاء انتهت بغرامة مليون جنيه.. كواليس ما حدث بين عبد الحفيظ وكهربا ..فيديو

عايز إيه أكتر من 17 مليون.. مختار مختار يفتح النار على رمضان صبحي ..فيديو

The Rock.. إصابة النجم الأمريكي دواين جونسون بفيروس كورونا

أخبار الرياضة.. أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة كهربا مع الأهلي.. ومانشستر سيتي يعرض على ميسي 623 مليون إسترليني

سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين

تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية