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رياضة

أخبار الأهلي.. وفاة عماد اليماني.. كواليس عقوبة المليون جنيه على كهربا.. ضم نجم كرة اليد أسامة الجزيري من الترجي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:49 م
النادي الاهلي
النادي الاهلي
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاربعاء ، 2 سبتمبر 2020، مجموعة من الأخبار عن النادي الأهلي، كالآتي:


كشف مصدر خاص، عن أن مسئولي الأهلي، أنهوا رسميا، إجراءات انضمام اسامة الجزيري، لاعب كرة اليد بالترجي التونسي، إلى النادي، اليوم.


توفي عماد اليماني إداري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السابق بعد صراع مع المرض طيلة ٥ سنوات.



سادت حالة من الاستياء الشديد داخل الأهلي بسبب تسريب العديد من الوقائع التي حدثت داخل الغرف المغلقة ووصلت لوسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي بعد دقائق من حدوثها.


كشفت مصادر خاصة داخل النادى الأهلى أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق تعدى بالضرب على محمد الشناوى حارس مرمى الفريق خلال المران الصباحى اليوم .


خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا قويا صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة.


واصل عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية التى تعرض لها في مباراة المصري الأخيرة بالدوري.
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