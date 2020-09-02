أخبار الأهلي.. وفاة عماد اليماني.. كواليس عقوبة المليون جنيه على كهربا.. ضم نجم كرة اليد أسامة الجزيري من الترجي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاربعاء ، 2 سبتمبر 2020، مجموعة من الأخبار عن النادي الأهلي، كالآتي:
توفي عماد اليماني إداري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السابق بعد صراع مع المرض طيلة ٥ سنوات.
سادت حالة من الاستياء الشديد داخل الأهلي بسبب تسريب العديد من الوقائع التي حدثت داخل الغرف المغلقة ووصلت لوسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي بعد دقائق من حدوثها.
كشفت مصادر خاصة داخل النادى الأهلى أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق تعدى بالضرب على محمد الشناوى حارس مرمى الفريق خلال المران الصباحى اليوم .