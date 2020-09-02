محافظ أسوان: إزالة التعديات على أملاك الدولة بنسبة 100% و9104 طلبات تصالح في مخالفات البناء

قال أشرف عطية محافظ أسوان، إن التعديات و مخالفات البناء تعتبر تعديا على حقوق المواطن .





وأضاف أشرف عطية في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، ان الدولة المصرية سمحت بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع .





وتابع اشرف عطية :" منذ 25 مارس الماضي نعمل في موجات متتالية لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة"، وكل التعديات التي تم اكتشافها من مارس إلى الان تم إزالتها بنسبة 100 % ".





واكمل اشرف عطية:" 9104 طلب تقدم للتصالح في مخالفات البناء وتم تحصيل جدية التصالح من 3346 طلبا وتحصيل أكثر من 16 مليون جنيه وتم فتح كل المراكز التكنولوجية لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء ".



