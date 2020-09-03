انحسار العمليات الإرهابية.. مستشار ناصر العسكرية: القوات المسلحة تقتلع الإرهاب من جذوره

قال اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن القوات المسلحة المصرية تحمي الشعب ومقدراته.
وأضاف محمد زكي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" أعمال القوات المسلحة للقضاء على العناصر الإرهابية في سيناء تؤكد استمرار جهد القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية والمعلوماتية لدحر الإرهاب ".
ولفت محمد زكي الالفي :" القوات المسلحة تنفيذ عمليات استباقية لاقتلاع الإرهاب من جذوره ".
واكمل محمد زكي الالفي :" نشهد انحسار شديد للعمليات الإرهابية بفضل العمليات الاستباقية التي تنفذها القوات المسلحة المصرية ".