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انحسار العمليات الإرهابية.. مستشار ناصر العسكرية: القوات المسلحة تقتلع الإرهاب من جذوره

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قال اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا،  إن  القوات المسلحة المصرية  تحمي الشعب ومقدراته.

وأضاف  محمد زكي  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"  أعمال القوات المسلحة للقضاء على العناصر الإرهابية في سيناء تؤكد استمرار جهد القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية والمعلوماتية لدحر الإرهاب ".

 ولفت محمد زكي الالفي :" القوات المسلحة تنفيذ عمليات استباقية لاقتلاع الإرهاب من جذوره ".

 واكمل محمد زكي الالفي :"  نشهد انحسار شديد للعمليات الإرهابية بفضل العمليات الاستباقية التي تنفذها القوات المسلحة المصرية ".
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