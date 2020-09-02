بـ 500 حقيبة.. عائلة أمير قطر في تركيا لهذا السبب

وصلت عائلة أمير قطر تميم بن حمد، على متن طائرتين خاصتين إلى مطار ميلاس بمدينة بودروم التركية، برفقة 500 حقيبة وأنابيب غوص.





وذكرت صحيفة زمان التركية أن نقل الحقائب وأنابيب الغوص الخاصة بهم استغرقت عدة ساعات.





وكان يخت قطاريا الخاص بعائلة أمير قطر في مدينة بودروم التركية، قد شهد تجهيزات على قدم وساق وتبين بأن ذلك لاستقبال العائلة الأميرية، حيث ترددت عليه شاحنات الطعام.





فيما شهد مطار ميلاس بمدينة بودروم إجراءات مشددة لاستقبال عائلة أمير قطر، حيث اتخذت قوات الأمن إجراءات مشددة على الطريق المتجه من المطار إلى مرسى بودروم من أجل العائلة الملكية.





ويتكون الطاقم الذي سيعمل على خدمة العائلة القطرية الحاكمة أثناء عطلتها يتألف من 180 شخصا من بينهم طهاة ونوادل ومدربو غوص ومربيات أطفال وقوات حراسة.