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رياضة

أخبار الرياضة.. أزمة في الأهلي بسبب كهربا.. ميسي يرحل بعد فشل جلسة والده ورئيس برشلونة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:03 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاء أبرزها كالتالي..


حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي فوزا ثمينا على سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري .

بدون نتائج .. انتهاء اجتماع والد ميسي مع رئيس نادي برشلونة

انتهى، الاجتماع الذي تم عقده بين خورخي ميسي والد ليونيل، و جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لبحث مصير البرغوث الأرجنتيني.



نعي محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، عماد اليماني المدير الإداري السابق للقلعة الحمراء، بعد وفاته.


أطلق سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد تصريحًا استفزازيًا بخصوص الرحيل المحتمل لليونيل ميسي عن فريقه برشلونة.


أصبح محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي حديث مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أنباء عن خناقته مع محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر في مران اليوم.
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