أخبار الرياضة.. أزمة في الأهلي بسبب كهربا.. ميسي يرحل بعد فشل جلسة والده ورئيس برشلونة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاء أبرزها كالتالي..









حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي فوزا ثمينا على سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري .





بدون نتائج .. انتهاء اجتماع والد ميسي مع رئيس نادي برشلونة



انتهى، الاجتماع الذي تم عقده بين خورخي ميسي والد ليونيل، و جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لبحث مصير البرغوث الأرجنتيني.













نعي محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، عماد اليماني المدير الإداري السابق للقلعة الحمراء، بعد وفاته.









أطلق سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد تصريحًا استفزازيًا بخصوص الرحيل المحتمل لليونيل ميسي عن فريقه برشلونة.







