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برلمان

برلماني: الدولة المصرية حريصة على الصناعة ووصول المنتج المحلي إلى دول العالم

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
النائب محمد الصعيدي
النائب محمد الصعيدي
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ماجدة بدوى
قال النائب محمود الصعيدي ، إن خفض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع او ربطه بالسعر العالمي بالنسبة للصناعات الكثيفة والثقيله سيساهم من قدرة المصانع والصناعه المصرية علي  المنافسة عالميا. 


وتابع الصعيدي في تصريح خاص لـ صدي البلد، ان الدوله المصرية تقف خلف الصناعه وحدث بالفعل ان قامت بتخفيض سعر الغاز للصناعات الكثيفة نظرا للظروف التي عانت منها مصر والعالم. 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ان الدوله المصرية حريصه كل الحرص علي ان تقف بجانب الصناعه وتشجيع الاستثمار والصناعه وان يصل المنتج المحلي الي معظم دول العالم، وبالتالي ستتخذ الإجراءات التي تصب في مصلحة الصناعه المصرية.
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