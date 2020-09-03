AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

انفراجة فنية فى المقاصة قبل مواجهة الإسماعيلى بالدوري الممتاز

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:45 ص
لاعبو مصر المقاصة
لاعبو مصر المقاصة
Advertisements
عمرو الحلواني
خضع لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة وأعضاء الجهازين الفني والإداري للفريق لتحليل (رابيد تست) للكشف المبكر عن أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها في الخامسة مساء بعد غد الجمعة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ ٢٤ للدوري.

ومن المنتظر أن يتم إخطار الجهاز الإداري للفريق بنتيجة الفحص صباح غد الخميس، قبل انتظام الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الإسماعيلي.

وفي سياق آخر شارك ميدو جابر لاعب خط وسط المقاصة في مران الفريق الذي أقيم اليوم بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي لأول مرة منذ فترة بعيدة بعد شفائه من الإصابة.

وظهر اللاعب بمستوى طيب خلال مشاركته في التدريبات مع زملائه اللاعبين اليوم، وذلك بعدما غاب لفترة بسبب إصابته بشرخ في القدم.

وأكد الدكتور أمين رفعت طبيب المقاصة أن ميدو جابر تخلص تمامًا من الإصابة واصبح جاهز طبيا ولكن مسألة الدفع به في المباريات تتوقف على الرؤية الفنية للجهاز الفني لتحديد التوقيت المناسب لعودته للمشاركة في المباريات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميدو جابر يغيب عن الملاعب 3 أسابيع بسبب شرخ في القدم

المقاصة يواجه الإسماعيلي وديا في ختام المعسكر غدا.. وسلبية المسحة الخامسة

المقاصة يهزم سيراميكا وديا استعدادا للزمالك

شفاء مصابي كورونا في المقاصة وجلال يتسلح بـ ٢٢ لاعبا لمواجهة المصري

النجاح لا يحتاج إلى عذر.. ميدو جابر ينشر صورة بصحبة أحمد فتحي

ترشيحاتنا

فايلر جرد أحمد فتحي من صلاحيات القائد.. سر اختفاء الجوكر من مشهد «خناقة كهربا».. فيديو

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. قصة رحيلها المأساوية بسبب السرطان

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

أخبار الفن.. فيروز تتدخل لإطلاق سراح أسير لبناني.. إصابة The Rock بفيروس كورونا.. بسمة وهبة تصاب بـ مرض نادر

بـ حروف من ذهب.. الجوهري أسطورة مصر في التدريب.. إنجازاته وبطولاته

تركيا ترانزيت.. شوبير: أليو ديانج في طريق عودته للأهلي ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين

تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية