انفراجة فنية فى المقاصة قبل مواجهة الإسماعيلى بالدوري الممتاز

خضع لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة وأعضاء الجهازين الفني والإداري للفريق لتحليل (رابيد تست) للكشف المبكر عن أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها في الخامسة مساء بعد غد الجمعة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ ٢٤ للدوري.





ومن المنتظر أن يتم إخطار الجهاز الإداري للفريق بنتيجة الفحص صباح غد الخميس، قبل انتظام الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الإسماعيلي.





وفي سياق آخر شارك ميدو جابر لاعب خط وسط المقاصة في مران الفريق الذي أقيم اليوم بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي لأول مرة منذ فترة بعيدة بعد شفائه من الإصابة.





وظهر اللاعب بمستوى طيب خلال مشاركته في التدريبات مع زملائه اللاعبين اليوم، وذلك بعدما غاب لفترة بسبب إصابته بشرخ في القدم.





وأكد الدكتور أمين رفعت طبيب المقاصة أن ميدو جابر تخلص تمامًا من الإصابة واصبح جاهز طبيا ولكن مسألة الدفع به في المباريات تتوقف على الرؤية الفنية للجهاز الفني لتحديد التوقيت المناسب لعودته للمشاركة في المباريات.