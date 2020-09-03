انفراجة فنية فى المقاصة قبل مواجهة الإسماعيلى بالدوري الممتاز

خضع لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة وأعضاء الجهازين الفني والإداري للفريق لتحليل (رابيد تست) للكشف المبكر عن أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها في الخامسة مساء بعد غد الجمعة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ ٢٤ للدوري.
ومن المنتظر أن يتم إخطار الجهاز الإداري للفريق بنتيجة الفحص صباح غد الخميس، قبل انتظام الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الإسماعيلي.
وفي سياق آخر شارك ميدو جابر لاعب خط وسط المقاصة في مران الفريق الذي أقيم اليوم بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي لأول مرة منذ فترة بعيدة بعد شفائه من الإصابة.
وظهر اللاعب بمستوى طيب خلال مشاركته في التدريبات مع زملائه اللاعبين اليوم، وذلك بعدما غاب لفترة بسبب إصابته بشرخ في القدم.
وأكد الدكتور أمين رفعت طبيب المقاصة أن ميدو جابر تخلص تمامًا من الإصابة واصبح جاهز طبيا ولكن مسألة الدفع به في المباريات تتوقف على الرؤية الفنية للجهاز الفني لتحديد التوقيت المناسب لعودته للمشاركة في المباريات.