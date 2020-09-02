طارق رحمي: شبكات الصرف الصحي تغطي 72% من قرى الغربية.. فيديو

قال طارق رحمي، محافظ الغربية، إن اجتماعا، عقد اليوم، بينه وبين الدكتور مصطفى رئيس الوزراء، عبر الفيديو كونفرنس، متابعا: "هذا الاجتماع بيكون شهريا مع كل محافظ على حدة؛ لمتابعة أنشطة المحافظة، وأيضا عرض المعوقات التي يمكن أن تواجه المحافظة".
وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون أي"، أنه قام بعرض كافة الأنشطة التي تمت منذ تولي المحافظة، لافتا إلى أن مصطفى مدبولي كان مهتم بملف التصالح وإزالة مخالفات البناء، متابعا: تحدثنا عن الخطة الأستثمارية للمحافظة والمشروعات المرشحة للافتتاحات الرئاسية.
وتابع: تناول الاجتماع الحديث أيضا عن المشروعات الكبرى التي تشهدها المحافظة مثل مشروع مسار العائلة المقدسة ومشروع تطوير السيد البدوي بالإضافة إلى مشروع المجمع الصناعي المتواجد في المحلة الكبرى، معقبا: في حالة وجود أي معوقات بيتدخل رئيس الوزراء على الهواء لحل تلك المعوقات والمشكلات.
وأوضح أن رئيس الوزراء اليوم كان سعيدا بالمشروعات التي عرضت، كما تحدث مدبولي عن الموجة 16 وعدد الإزالات التي تمت، وأيضا تحدث عن طلاء واجهات المباني وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
واسترسل قائلا: محافظة الغربية لديها أكبر تغطية لـشبكات الصرف الصحي تصل إلى 72% في القرى والتي تعد الأعلى على مستوى الجمهورية، و تصل النسبة في المدن إلى 100%، لافتا إلى أنه تحدث عن المنحة الخاصة بخدمات الصرف الصحي المقدمة من البنك الدولي والتي تصل إلى مليار ونصف، والتي تخص وصلات المياه المنزلية
وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون أي"، أنه قام بعرض كافة الأنشطة التي تمت منذ تولي المحافظة، لافتا إلى أن مصطفى مدبولي كان مهتم بملف التصالح وإزالة مخالفات البناء، متابعا: تحدثنا عن الخطة الأستثمارية للمحافظة والمشروعات المرشحة للافتتاحات الرئاسية.
وتابع: تناول الاجتماع الحديث أيضا عن المشروعات الكبرى التي تشهدها المحافظة مثل مشروع مسار العائلة المقدسة ومشروع تطوير السيد البدوي بالإضافة إلى مشروع المجمع الصناعي المتواجد في المحلة الكبرى، معقبا: في حالة وجود أي معوقات بيتدخل رئيس الوزراء على الهواء لحل تلك المعوقات والمشكلات.
وأوضح أن رئيس الوزراء اليوم كان سعيدا بالمشروعات التي عرضت، كما تحدث مدبولي عن الموجة 16 وعدد الإزالات التي تمت، وأيضا تحدث عن طلاء واجهات المباني وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
واسترسل قائلا: محافظة الغربية لديها أكبر تغطية لـشبكات الصرف الصحي تصل إلى 72% في القرى والتي تعد الأعلى على مستوى الجمهورية، و تصل النسبة في المدن إلى 100%، لافتا إلى أنه تحدث عن المنحة الخاصة بخدمات الصرف الصحي المقدمة من البنك الدولي والتي تصل إلى مليار ونصف، والتي تخص وصلات المياه المنزلية