أحمد سامي: خدعة إلغاء الدوري سبب تراجع طنطا ونأمل الاستمرار في البطولة

وتابع:" أي حد مكاني كان هيرفض تولي تدريب طنطا ولكن قررت قبول التحدي على رغم من ضيق الوقت .





وأتم :" نأمل في إكتساب اللاعبين الثقة والتخلص من الطابع الفردي داخل الملعب وعودة الروح الجماعية .





وعن موقف طنطا من الهبوط مجددا أكد أحمد سامي أن بقاء أبناء السيد البدوي في غاية الصعوبة ولكن مازالت هناك 11 مباراة يمكن ان تغير الكثير في حالة إستجابة اللاعبين



