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رياضة

أحمد سامي: خدعة إلغاء الدوري سبب تراجع طنطا ونأمل الاستمرار في البطولة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:33 م
أحمد سامي
أحمد سامي
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حسام الحارتي
أكد أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ان سبب تراجع نتائج فريقه عقب استنئناف الدوري المصري هو إقناع اللاعبين بإلغاء بطولة الدوري بسبب انتشار فيروس كورونا .

وأضاف أحمد سامي في تصريحات خاصة لصدي البلد"، أن لاعبي طنطا تمكنوا من حصد 16 نقطة في الدوري الأول من بطولة الدوري المصري.

وتابع:" أي حد مكاني كان هيرفض تولي تدريب طنطا ولكن قررت قبول التحدي على رغم من ضيق الوقت .

وأتم :" نأمل في إكتساب اللاعبين الثقة والتخلص من الطابع الفردي داخل الملعب وعودة الروح الجماعية .

وعن موقف طنطا من الهبوط مجددا أكد أحمد سامي أن بقاء أبناء السيد البدوي في غاية الصعوبة ولكن مازالت هناك 11 مباراة يمكن ان تغير الكثير في حالة إستجابة اللاعبين 

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