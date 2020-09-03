عميد زراعة عين شمس: الجامعات الأهلية ستعمر الصحراء وتنعش الاقتصاد

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس إن كل دولة تتبع نظام معين يطابق أنظمتها حيث إن إنشاء الجامعات الأهلية هو حلقة وصل بين الجامعات الخاصة باهظة التكلفة والجامعات الحكومية منخفضة التكلفة.
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وأشار "جلال" الي أن التعليم داخل تلك الجامعات مميز من حيث المناهج التعليمية والإمكانيات التكنولوجية المستخدمة ، وتوأمه المعلمين الأجانب والمصريين ، مؤكدا أن الشهادات معتمدة ولكن لا يمكننا اعتبارها كشهادات الجامعات الأجنبية
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وأكمل "جلال" أن تلك الجامعات ستلغي لجوء الطلاب الدائم للسفر لاستكمال الدراسة بالخارج للحصول علي مناهج دراسية مختلفة حيث أضافت خطة الدراسة مناهج الدراسه بالجامعات الخارجية