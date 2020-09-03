عميد زراعة عين شمس: الجامعات الأهلية ستعمر الصحراء وتنعش الاقتصاد

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس إن كل دولة تتبع نظام معين يطابق أنظمتها حيث إن إنشاء الجامعات الأهلية هو حلقة وصل بين الجامعات الخاصة باهظة التكلفة والجامعات الحكومية منخفضة التكلفة.

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