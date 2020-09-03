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تعليم

عميد زراعة عين شمس: الجامعات الأهلية ستعمر الصحراء وتنعش الاقتصاد

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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قســـم التعليــــم
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس إن كل دولة تتبع نظام معين يطابق أنظمتها حيث إن إنشاء الجامعات الأهلية هو حلقة وصل بين الجامعات الخاصة باهظة التكلفة والجامعات الحكومية منخفضة التكلفة.

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وأوضح "جلال" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن إنشاء الجامعات الاهلية في مناطق ذات كثافة سكانية قليلة ، كالعلمين هو من أفضل اختيارات الدولة وهي ضمن خطة الإنشاء والتعمير،  حيث إن بناء جامعات في هذه المناطق سيؤدي إلى إحياء المناطق التي تعتبر صحراوية ، مشيرا إلى أنه سيتم انتعاش الاقتصاد المصري من دخل تلك الجامعات. 

وأشار "جلال" الي أن التعليم داخل تلك الجامعات مميز من حيث المناهج التعليمية والإمكانيات التكنولوجية المستخدمة ، وتوأمه المعلمين الأجانب والمصريين ، مؤكدا أن الشهادات معتمدة ولكن لا يمكننا اعتبارها كشهادات الجامعات الأجنبية 

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وأكمل "جلال" أن تلك الجامعات ستلغي لجوء الطلاب الدائم للسفر لاستكمال الدراسة بالخارج للحصول علي مناهج دراسية مختلفة حيث أضافت خطة الدراسة  مناهج الدراسه بالجامعات الخارجية
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