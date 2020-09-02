ادوني فرصة شهرين أفرزهم.. عمرو مصطفى: تلقيت رسائل من 70 ألف شاعر في يومين

أكد الملحن عمرو مصطفى، أنه تلقى عددا كبيرا جدا من رسائل الشعراء، بخصوص المسابقة التي أقامها مؤخرا ، للكتابة على "تيمة لحنية"؛ لإعطاء فرصة للمواهب الجديدة.





وكتب عمرو مصطفى، من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك" :" ٧٠ ألف شاعر في يومين تم ارسال اشعارهم.. رجاء عايز فرصه مش اقل من شهرين؛ للفرز، واعطاء الموهوبين حقهم.. تحياتي لكل موهوب كتب علي التيمه سواء حلو او محاوله غير موفقه".



