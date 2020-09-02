مكافحة كورونا: الرئيس السيسى يتابع الإجراءات الوقائية بسبب تهاون المواطنين

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، ان الكمامة يجب أن تكون علي فمي وليست في جيبي مؤكدا ان جميع المصريين اصبحت الكمامة في جيوبهم ورئيس الجمهورية يتابع تنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية بسبب تهاون المواطنيين .





وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن التباعد الاجتماعي واجب والكمامة فرض مؤكدا ان الكمامة لا تؤثر علي طريقتنا في التعامل .





وأوضح ، ان التخوف كان متواجدا خلال الفترات السابقة و مررنا باختبارات كثيرة مؤكدا ان الدولة المصرية نجحت في جميبع الاختبارات السابقة ومنها امتحانات الثانوية العامة والانتخابات .





وتابع : سيكون هناك مزج بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد .





واستكمل : هناك دراسات تؤكد علي ان هناك اشخاصا يظهر عليهم أعراض الاصابة بالفيروس وتكون ضعيفة ولدى اشخاص اخرين تكون معدومة ويجب ان نكون اكثر حذرا.