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توك شو

مكافحة كورونا: الرئيس السيسى يتابع الإجراءات الوقائية بسبب تهاون المواطنين

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:40 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، ان الكمامة يجب أن تكون علي فمي وليست في جيبي مؤكدا ان جميع المصريين اصبحت الكمامة في جيوبهم ورئيس الجمهورية يتابع تنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية بسبب تهاون المواطنيين .

وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن التباعد الاجتماعي واجب والكمامة فرض مؤكدا  ان الكمامة لا تؤثر علي طريقتنا في التعامل .

وأوضح ، ان التخوف كان متواجدا خلال الفترات السابقة و مررنا باختبارات كثيرة مؤكدا ان الدولة المصرية نجحت في جميبع الاختبارات السابقة ومنها امتحانات الثانوية العامة والانتخابات .

وتابع : سيكون هناك مزج بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد .

واستكمل :  هناك دراسات تؤكد علي ان هناك اشخاصا يظهر عليهم أعراض الاصابة بالفيروس وتكون ضعيفة ولدى اشخاص اخرين تكون معدومة ويجب ان نكون اكثر حذرا.
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