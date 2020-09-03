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برلمان

تعليم البرلمان توجه سؤالا لوزير التعليم بسبب مصير الثانوية العامة في العام الدراسي الجديد

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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عبد الرحمن سرحان
وجهت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير البية والتعليم بخصوص مستقبل نظام امتحانات الثانوية العامة، في ظل إعلان الوزير عن تغيير نظام الامتحانات.

وتساءلت النائبة ماجدة نصر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن تصور امتحانات الثانوية العامة في العام المقبل، حتى يكون الطلاب الصف الثالث الثانوي على علم به، حتى يقوموا بالتمرن عليه، لاسيما وأن كثير من الطلاب، خاصة طلاب الثانوية العامة، يبدأون في الدراسة مبكرًا.

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، أن الثانوية العامة لها قانون ينص على أن الامتحانات تجرى خلال  عام واحد وتكون امتحانات موحدة على مستوى الجمهورية، متابعة: "ما مصير هذا القانون؟ وهل سيتم تغييره أم لا؟".


كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء النظام القديم للثانوية العامة الذي يعتمد على طرق تقييم غير متطورة، مؤكدًا أنه سيتم الانتقال إلى تقييم مختلف يعتمد على قياس فهم مخرجات التعلم وهو الشكل الجديد الذي سيتم تعميمه بدايةً من العام الدراسي الجديد.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد بدء العام الدراسى الجديد 2021/2020.

ومن المقرر أن تبدأ  الدراسة فى العام الدراسى الجديد 2020-2021، السبت 17 أكتوبر 2020.
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