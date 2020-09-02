فيديو مأساوي لـ وفاة قس كاميروني أثناء الصلاة في القداس

توفي قس كاميروني أثناء إلقائه خطبة بالكنيسة، يوم الأحد الماضي، وكان يرتدي قناع وجه "كمامة" للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم تسجيل القداس بالفيديو، ويظهر فيه القس الكاثوليكي وهو يتحدث عبر المنبر باللغة الفرنسية، قبل أن يسقط على الارض ميتا، ووقع هذا الحادث المأساوي يوم الأحد 30 أغسطس خلال القداس في مدينة دالا غرب الكاميرون.





وكان يظهر القس في صحة جيدة حتى توقف ونظر حوله في الكنيسة ويبدو أنه كان يحاول مقاومة الألم، ثم بدأ نظره وكأنه يغيب ثم اهتز جسده ووقع إلى الخلف، وتنفس بقوة بجوار الميكروفون قبل أن يسقط على الأرض ميتا.





وظهر في نهاية الفيديو رجال الدين الموجودين بالكنيسة وهم يهرعون لمساعدته بينما صرخت النساء، ولم يعرفوا إذا كان يعاني من مرض مزمن أم لا.