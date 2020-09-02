الإسكان: مخالفات البناء عبء على الدولة.. وتكلفة مد الخدمات لها تساوي 4 أضعاف نقلها للمدن المخططة

قال سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البنية التحتية، إنه قبل دخول أي مجتمع عمراني جديد يتم تخطيط المرافق الأساسية ومحطات المياه وشبكات الصرف الصحي ومحطات الصرف الصحي قبل بناء الوحدات السكنية والمنشآت".









وأضاف سيد اسماعيل في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" في حال التعدي و مخالفات البناء يتم مخالفات في أماكن غير مخططة ثم يطلب المواطن شبكات مياه شرب وخدمات مرافق وهذا الأمر يضع عبئا على الدولة". إنشاءأماكنشبكاتمياهوخدماتالأمر يضع









وتابع اسماعيل:" هناك تعديات أفقية خارج الحيز العمراني وإنشاء مبان في الأراضي الزراعية"، مضيفا:" تكلفة مد الخدمة للأماكن غير المخططة والبناء العشوائي تمثل 4 أضعاف مد الخدمة في مدن جديدة مخططة".









وأكمل:" هناك مليون وحدة سكنية جديدة تم بناؤها في المدن الجديدة".







