محافظ أسوان: مهلة التصالح ستنتهي 30 سبتمبر ولن يتم مدها.. فيديو

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أنه تم تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بنسبة تصل إلى 50% لتشجيع المواطنين على سرعة التقدم للتصالح.
وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الدولة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية في ملف التصالح على مخالفات البناء وحددت مهلة حتى نهاية سبتمبر.
وتابع محافظ أسوان لن يتم هناك مد للمهلة التي ستنتهي نهاية الشهر الجاري.
وأشار عطية إلى هناك اهتمام من قبل المواطنين في التصالح بمخالفات البناء، على ضوء اهتمام وسائل الإعلام بالملف الفترة الأخيرة.