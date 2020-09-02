محافظ أسوان: مهلة التصالح ستنتهي 30 سبتمبر ولن يتم مدها.. فيديو





وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الدولة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية في ملف التصالح على مخالفات البناء وحددت مهلة حتى نهاية سبتمبر.





وتابع محافظ أسوان لن يتم هناك مد للمهلة التي ستنتهي نهاية الشهر الجاري.



