تشريح جثة معاق قتله شقيقه في حلوان

أمرت جهات التحقيق، بتشريح جثة معاق، قُتل على يد شقيقه ، وتكليف مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة.





وكلفت النيابة ، رجال المباحث ، بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة؛ للوقوف على أسبابها الحقيقية.





وقررت النيابة العامة حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل شقيقه المعاق داخل شقتهما بالمعصرة .





وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من مستشفى حكومي يفيد باستقباله جثة شاب في العقد الثاني من عمره، مصابا بنزيف داخلى وكدمات متفرقة بالجسم .





وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المستشفى وتم تحديد هوية المجنى عليه ، وتبين من التحريات وجمع المعلومات ، ان شقيقه الأكبر وراء ارتكاب الواقعة؛ فتم ضبطه .





واعترف الأخ الأكبر بارتكاب الواقعة، وجار استجوابه للوقوف على سبب ارتكابه للجريمة، وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها المتقدم.