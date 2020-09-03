تشريح جثة معاق قتله شقيقه في حلوان

أمرت جهات التحقيق، بتشريح جثة معاق، قُتل على يد شقيقه، وتكليف مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة.
وكلفت النيابة، رجال المباحث، بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة؛ للوقوف على أسبابها الحقيقية.
وقررت النيابة العامة حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل شقيقه المعاق داخل شقتهما بالمعصرة .
وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من مستشفى حكومي يفيد باستقباله جثة شاب في العقد الثاني من عمره، مصابا بنزيف داخلى وكدمات متفرقة بالجسم .
وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المستشفى وتم تحديد هوية المجنى عليه، وتبين من التحريات وجمع المعلومات، ان شقيقه الأكبر وراء ارتكاب الواقعة؛ فتم ضبطه .
واعترف الأخ الأكبر بارتكاب الواقعة، وجار استجوابه للوقوف على سبب ارتكابه للجريمة، وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها المتقدم.