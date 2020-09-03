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حوادث

بسبب 1000 جنيه.. حبس عاطل قتل صديقه فى عزبة الهجانة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:00 ص
جثة
جثة
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر للخلاف على 1000 جنيه.

وأمرت جهات التحقيق بتشريح جثة المجنى عليه وكلفت مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة للوقوف على أسبابها الحقيقية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة للوقوف على اسبابها الحقيقية.


و شهدت عزبة الهجانة بمدينة نصر جريمة قتل بشعة عندما غرز عاطل سكينا فى بطن صديقه للخلاف على 1000 جنيه ،و تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم.

تمت عملية الضبط تحت أشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمه التحقيق بعد أن وجهت له تهمه القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقى العقيد حسام ناصر رئيس مباحث مدينة نصر أول أشارة من مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة نصر باستقبالها " مبيض محاره " مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن توفى فور وصوله.

على الفور انتقل رجال المباحث وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن القتيل نشبت بيه وبين صديقه " عاطل " مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بطعنه بسكينا فى بطنه فأرده قتيلا لرفضه سداد الف جنيه كان قد اقتراضها منه .
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