أخبار التوك شو.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا للمخالفين في القاهرة.. مستشار الرئيس للصحة: مفيش صفر كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:





قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر تشكيل لجنة لتخفيض سعر المتر عند التصالح فى مخالفات البناء مراعاة لظروف المواطنين.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك خبرًا هامًا بخصوص حبس رجل الأعمال صلاح دياب، موضحًا أنه تم تجديد حبسه 15 يومًا.





رد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، على سؤال " هل سنصل لـ صفر إصابات بفيروس كورونا" قائلا: إن هذا الأمر غير وارد.





كشف بسام ابو بكر الناقد الرياضي، تفاصيل جديدة بشأن تغريم اللاعب الدولي محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي مليون جنيه على خلفية دخوله في مشادة عنيفة مع حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي.





قال الإعلامي تامر امين، إن على معلول ابن النادي الأهلي الحقيقى"، مضيفا:" ابن النادي مش لازم يكون من ناشئي النادي ولكن ابن النادي هو من يرتدي التيشيرت الاحمر ويخلص للنادي الأهلي".





قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إنه سيتم اتخاذ إجراءات لعامل يصنع الكليم يدعى حمدي المنيسي يعمل ليل نهار من أجل إجراء عملية قلب لابنه مؤكدا أن الدولة تواصلت مع مديرية التضامن الإجتماعي لكشف تفاصيل الحالة.





قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الرسومات المسيئة للرسول الكريم تدعم خطاب الكراهية والتحريض، موضحًا أن إعادة نشر الرسوم المسيئة يؤجج مشاعر المسلمين و الصراعات بين بنى الإنسان.





قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم المناعة والحساسية في المصل واللقاح، إن تذبذب أعداد إصابات كورونا مرتبط بمدى اتباع المواطنين لإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.



