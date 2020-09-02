رضا عبدالعال: كهربا افترى على الزمالك والآن يدفع الثمن

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب القلعة الحمراء، تمرد على نادي الزمالك قبل انتقاله إلى المارد الأحمر، موضحًا أنه سيدفع الثمن.
وأضاف رضا عبد العال خلال حلوله ضيفا ببرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten"، قائلا: "كهربا افترى على الزمالك وجماهيره والآن يدفع الثمن، وهو لم يقنع فايلر على الإطلاق خلال مشاركته مع الأهلي وأضاع العديد من الفرص فى بطولة أفريقيا خاصة أمام الهلال السوداني و بلاتينيوم".
وأضاف: "الأهلي أراد أن يصفع الزمالك بسبب عبد الله السعيد، ولكنه فى النهاية دفع الثمن لأن اللاعب يصنع العديد من المشاكل مثلما فعل اليوم".