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رياضة

رضا عبدالعال: كهربا افترى على الزمالك والآن يدفع الثمن

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:46 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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حسام الحارتي
أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب القلعة الحمراء، تمرد على نادي الزمالك قبل انتقاله إلى المارد الأحمر، موضحًا أنه سيدفع الثمن.

وأضاف رضا عبد العال خلال حلوله ضيفا ببرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten"، قائلا: "كهربا افترى على الزمالك وجماهيره والآن يدفع الثمن، وهو لم يقنع فايلر على الإطلاق خلال مشاركته مع الأهلي وأضاع العديد من الفرص فى بطولة أفريقيا خاصة أمام الهلال السوداني و بلاتينيوم".

وأضاف: "الأهلي أراد أن يصفع الزمالك بسبب عبد الله السعيد، ولكنه فى النهاية دفع الثمن لأن اللاعب يصنع العديد من المشاكل مثلما فعل اليوم".

وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى صباح اليوم .

وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية وقدم اعتذارًا لسيد عبد الحفيظ وإلى محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور الكابتن وليد سليمان.

وشدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين
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